„Magia primăverii” la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO

Astăzi, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă”, a avut loc o activitate deosebită dedicată sosirii primăverii – „Magia primăverii”, care a adus multă culoare, emoție și bună dispoziție. Elevii clasei a II-B, ghidați de doamna învățătoare Mariana Mardare, au încântat publicul prin cântece, poezii și momente artistice pline de sensibilitate.

De asemenea, aceștia au prezentat legenda mărțișorului, aducând în prim-plan frumusețea tradițiilor și valorile culturale. Evenimentul a fost primit cu aplauze și a demonstrat implicarea, talentul și entuziasmul celor mici, transformând activitatea într-o adevărată sărbătoare a primăverii în cadrul instituției.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord"

Reporter: Andreea Stavița