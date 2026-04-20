Furt dintr-o mașină în Florești: un tânăr a sustras un telefon mobil

Un tânăr din raionul Florești a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce a furat un telefon mobil dintr-un automobil parcat în oraș. Deși prejudiciul a fost recuperat, iar victima nu a mai avut pretenții, instanța a decis că fapta trebuie sancționată pentru a preveni astfel de infracțiuni.

Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pronunțat sentința la 9 aprilie 2026, într-un dosar penal ce îl vizează pe un tânăr, acuzat de furt calificat. Cauza a fost examinată în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției, după ce inculpatul și-a admis integral fapta.

Potrivit materialelor din dosar, incidentul a avut loc la 12 decembrie 2025, în jurul orei 13:00. Profitând de faptul că un automobil era descuiat și parcat pe o stradă din Florești, inculpatul a pătruns în interior și a sustras, de pe bancheta din față, un telefon mobil de model „Redmi”, în valoare de 6000 de lei.

Proprietarul telefonului, un agent de vânzări din municipiul Bălți, a observat lipsa bunului după ce a revenit de la un magazin din apropiere. Camerele de supraveghere au surprins un tânăr care a deschis portiera mașinii și a luat un obiect din interior, însă fără a putea fi identificat clar.

Ulterior, în urma investigațiilor, poliția a stabilit identitatea suspectului. Acesta a recunoscut fapta, și-a cerut scuze și a restituit telefonul. Victima a confirmat că bunul i-a fost returnat în stare funcțională și a declarat că nu mai are pretenții față de făptuitor, solicitând chiar încetarea urmăririi penale.

Cu toate acestea, instanța a constatat că fapta întrunește elementele infracțiunii de furt, comis prin pătrundere în alt loc de depozitare, și a decis condamnarea inculpatului. Judecătorii au ținut cont de faptul că acesta a mai fost anterior condamnat, dar și de comportamentul său în proces, inclusiv recunoașterea vinovăției și cooperarea cu autoritățile.

În baza acordului încheiat între procuror, inculpat și apărător, instanța a stabilit o pedeapsă de doi ani de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată condiționat pe un termen de doi ani. În această perioadă de probațiune, condamnatul este obligat să nu-și schimbe domiciliul fără acordul autorităților competente.

De asemenea, măsura preventivă de a nu părăsi țara rămâne în vigoare până la rămânerea definitivă a sentinței. Cazul scoate în evidență vulnerabilitatea bunurilor lăsate nesupravegheate, dar și faptul că, chiar și în situațiile în care prejudiciul este recuperat și victima nu insistă asupra sancționării, răspunderea penală rămâne aplicabilă. Instanța a subliniat că pedeapsa are rolul de a preveni repetarea unor astfel de fapte și de a încuraja respectarea legii.