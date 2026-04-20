Bărbat condamnat la închisoare după ce a furat o bicicletă din scara unui bloc din Soroca

Un bărbat din raionul Soroca a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a sustras o bicicletă lăsată neasigurată în scara unui bloc. Instanța a decis că izolarea acestuia este necesară, în contextul în care nu este la prima abatere de la lege.

Incidentul a avut loc la 13 decembrie 2025, pe strada Nicolae Soltuz din municipiul Soroca. Potrivit materialelor examinate de instanță, inculpatul a observat o bicicletă de model „BIANCHI”, lăsată la primul etaj al blocului, și a decis să o sustragă, profitând de faptul că aceasta nu era încuiată.

Bunul aparținea unui locatar al blocului, iar prejudiciul cauzat a fost estimat la 10.000 de lei. Furtul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate la intrarea în scară, iar ulterior bicicleta a fost identificată și restituită proprietarului.

În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut vina în totalitate și a declarat că regretă cele întâmplate, solicitând o pedeapsă mai blândă. Totodată, victima a comunicat că nu are pretenții materiale sau morale față de acesta.

Cu toate acestea, judecătorii au luat în considerare trecutul penal al bărbatului, care a mai fost condamnat anterior pentru fapte similare, inclusiv infracțiuni de furt. De asemenea, instanța a reținut că acesta a comis fapta la scurt timp după ce fusese eliberat din detenție.

În aceste condiții, instanța a ajuns la concluzia că o pedeapsă privativă de libertate este necesară pentru corectarea comportamentului și prevenirea altor infracțiuni. Astfel, bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare, cu executare în penitenciar de tip deschis.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, acesta va fi obligat să nu părăsească localitatea. Cazul scoate în evidență vulnerabilitatea bunurilor lăsate nesupravegheate în spații comune, dar și dificultatea reintegrării unor persoane cu antecedente penale. Chiar și în situațiile în care prejudiciul este recuperat, instanțele pot aplica pedepse privative de libertate atunci când există riscul repetării infracțiunilor.