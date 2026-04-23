Satul Racovăț rămâne fără primar: Oxana Fedco, condamnată pentru fals în acte publice / VIDEO

Consiliul Local al satului Racovăț, din raionul Soroca, urmează să aleagă un primar interimar, după ce Colegiul penal al Curții de Apel Nord a decis privarea Oxanei Fedco de dreptul de a ocupa funcții publice şi de demnitate publică pe un termen de cinci ani. De fapt, sentința a fost pronunțată la 16 mai 2023, de Judecătoria Soroca, dar aceasta a fost atacată la Curtea de Apel Bălţi, pe motiv că doamna primară, cu toate că a recunoscut falsul în actele publice, considera pedeapsa prea dură.

La 24 februarie 2026 Curtea de Apel Nord a luat decizia de a menține sentința Judecătoriei Soroca, de acum trei ani, fără modificări, iar săptămâna trecută aceasta a ajuns la Biroul de Probațiune din Soroca, pentru a fi pusă în executare.

Oxanda Fedco a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracţiunii prevăzute de articolul 332, aliniatul întâi, al Codului Penal al Republicii Moldova, adică de falsul în acte publice, prin înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum şi falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acţiuni au fost săvârşite din interes material sau din alte interese personale, pe perioada când exercita funcția de secretar al Primăriei Racovăț. Totuși a fost eliberată de răspundere penală pe motivul expirării termenului de prescripţie de tragere la răspundere penală, cu încetarea procesului penal. Totodată, pe alt capăt de acuzare, a fost confirmată vinovăția în comiterea infracţiunii prevăzute de același articol, doar că aliniatul doi, deja după ce a fost aleasă ca primară a satului.

Cu toate că au fost și săteni care au refuzat să vorbească la acest subiect, alții au vorbit de bine de doamna primară. Am contactat secretara consiliului și mai mulți consilieri locali, ca să-și spună punctul de vedere la situația în care s-a pomenit satul Racovăț și când vor alege un primar interimar, dar nici unul nu a fost de acord să vorbească în fața camerei.

Deși Oxana Fedco a fost recunoscută vinovată de două instanțe, decizia nu este definitivă, fiindcă a fost contestată la Curtea Supremă de Justiție. Amintim că în 2019 ea a câștigat funcția de primar din partea Blocului Electoral „ACUM”, format din Platforma DA și PAS, iar la alegerile locale din 2023 a candidat pentru un nou mandat de primar, din partea Platformei Demnitate și Adevăr. La ambele scrutine a câștigat cu 51 la sută din voturi.