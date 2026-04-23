Se împlinesc patruzeci de ani de la marea deflagrație care a avut loc la stația atomică de la Cernobâl

La lichidarea consecințelor acelui dezastru au participat și 3500 de cetățeni ai Republicii Moldova, printre care și 56 de soroceni. Cu părere de rău, 31 de persoane au avut de suferit din cauza maladiilor căpătate în urma participării la lichidarea consecințelor avariei, iar 22 dintre ei nu mai sunt printre noi…

Organizația raională Soroca a veteranilor lichidatorilor avariei de la stația atomică a organizat pe data de 24 aprilie, la ora 10:00, o depunere de flori la monumentul aflat în centrul municipiului, cu participarea autorităților raionale și municipale…

Pe data de 26 aprilie, vom participa la un marș dedicat memoriei celor care și-au pierdut sănătatea și viața la lichidarea consecințelor poate celei mai mari catastrofe umanitare din secolul trecut…

În numele organizației, vă rog să cinstim memoria celor decedați și mulțumesc tuturor participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl și familiilor lor. Veteranilor, văduvelor, copiilor celor care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl le doresc sănătate multă, bucurii, pace și fie ca toate nenorocirile să ne ocolească pe toți. Să păstrăm vie memoria celor care astăzi nu mai sunt printre noi!

Grigore CALISTRU, președintele Organizației raionale Soroca a veteranilor lichidatorilor avariei de la Cernobâl


