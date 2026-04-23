Dincolo de rafturi: Bibliotecarii în obiectiv / GALERIE FOTO

Astăzi, de Ziua Bibliotecarului, nu vorbim doar despre o profesie, ci despre oameni care dau sens liniștii. Bibliotecarul nu este doar cel care stă printre rafturi, ci cel care, zi de zi, țese în tăcere legături între oameni și povești, între întrebări și răspunsuri, între trecut și prezent.

Prin această galerie foto, am încercat să surprind nu doar chipuri, ci sufletul unei meserii care nu se vede mereu, dar se simte de fiecare dată. Pentru că, dincolo de cărți, bibliotecarii sunt cei care păstrează vie emoția cititului și oferă fiecăruia un loc unde să se regăsească.

