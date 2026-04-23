Oficial! Soroceanul Igor Moldovan este noul ambasador al Republicii Moldova în Republica Kazahstan!

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicat Decretul prezidențial, conform căruia soroceanul Igor Moldovan este noul Ambasador în Republica Kazahstan.

Igor Moldovan este diplomat de carieră, deține rangul de ministru consilier și are o experiență de peste 20 de ani în serviciul diplomatic și în domeniul dreptului. A exercitat funcția de adjunct al șefului misiunii în ambasadele Republicii Moldova din Statul Israel și Irlanda, precum și la Reprezentanța Permanentă pe lângă Oficiul ONU la Geneva. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe a ocupat diverse funcții în Direcția Drept Internațional, iar în prezent conduce Secția cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară. Este licențiat în drept și deține studii postuniversitare în domeniul securității și al afacerilor europene.

Vă reamintim că raionul Soroca mai are un ambasador – Alexandru Roitman, în Statul Israel.