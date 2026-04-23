Curajul din uniformă: povestea unei femei care a spart barierele în poliție

Meseria de polițist nu este doar o profesie, ci o responsabilitate continuă față de siguranța cetățenilor. În spatele uniformei se află oameni care veghează zi și noapte asupra ordinii publice, intervenind în situații dificile și luând decizii care pot schimba destine. Pentru femei, acest drum este adesea și mai provocator, într-un domeniu în care trebuie să demonstreze constant că determinarea, curajul și profesionalismul nu țin de gen, ci de caracter.

Un astfel de exemplu este Marinescu Ciumac Diana, o femeie pentru care ambiția a fost mereu mai puternică decât orice obstacol. În anul 2013, și-a început cariera în domeniul poliției, într-o perioadă dificilă, mai ales pentru femei într-un sector dominat, în mare parte, de bărbați. Încă de la început, a fost nevoită să muncească de două ori mai mult pentru a fi luată în serios și pentru a demonstra că merită același respect și aceleași oportunități.

Drumul ei nu a fost deloc ușor. A întâlnit numeroase obstacole și momente de îndoială, însă nu s-a lăsat descurajată. A învățat să-și susțină punctul de vedere, să nu renunțe și să transforme fiecare dificultate într-o lecție.

În anul 2023, toate eforturile ei au fost răsplătite: a devenit prima femeie din raionul Drochia care ocupă funcția de șef de sector. Această realizare nu reprezintă doar o victorie personală, ci și un simbol al schimbării și al progresului în societate.

Dincolo de funcție și realizări, povestea ei este una despre perseverență și curaj. Pentru mine, ea nu este doar un model de succes profesional, ci și o sursă de inspirație — dovada că nu trebuie să renunți niciodată, chiar și atunci când drumul devine dificil.

Prin munca sa, contribuie zilnic la siguranța comunității, demonstrând că această profesie înseamnă nu doar disciplină și responsabilitate, ci și dedicare profundă față de oameni.

Pentru mine, ea rămâne, înainte de toate, mama mea — omul care m-a învățat că adevărata putere nu înseamnă să nu cazi niciodată, ci să ai curajul să te ridici de fiecare dată. Iar de fiecare dată când o privesc, știu că, dincolo de uniformă, se află un suflet puternic, care nu doar protejează o comunitate, ci inspiră o generație întreagă.

Diana – Valentina MARINESCU CIUMAC, membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia