Ce spune mama fetei dispărute din Râșcani și gestul care a dus la dezlegarea cazului

Mama fetei de 14 ani din raionul Râșcani, care a dispărut după ce a urcat într-o mașină de ocazie, iar ulterior a fost găsită în stare gravă, dezvăluie noi detalii. Deși inițial cazul părea o răpire, circumstanțele descoperite ulterior ridică multiple semne de întrebare, scrie stiri.md

Potrivit mamei adolescentei dispărute, Diana, tânăra se întorcea din satul Corlăteni, unde își petrecuse vacanța de Paști la tatăl său. În dimineața de 17 aprilie, în jurul orei 06:00, tatăl a oprit o mașină de ocazie pentru a o trimite spre Chișinău. În vehicul se afla și o femeie, fapt care i-a dat încredere că fiica sa va ajunge în siguranță.

La ora 08:15, mama a vorbit cu fata la telefon. Adolescenta i-a spus că se află la Orhei, însă la scurt timp telefonul a fost deconectat. După zeci de apeluri, Diana a înțeles că ceva nu e în regulă. Inițial, femeia a încercat să o găsească de una singură, apelând la rude și prieteni, iar în jurul orei 17:00 a alertat Poliția.

Căutările au mobilizat peste 100 de polițiști, dar și voluntari, inclusiv jurnaliști. După aproximativ 12 ore, fata a fost găsită în localitatea Peresecina, lângă o brutărie, de către un tânăr apropiat familiei, care a adus-o acasă.

Mama spune că a rămas șocată de starea în care și-a văzut copilul: era dezorientată, cu urme de sânge pe față, cu părul răvășit și gumă de mestecat în el. Adolescenta acuza dureri puternice de cap, greață, sete și oboseală extremă și abia putea vorbi.

„Băiatul a zis că ea fugea pe marginea traseului. A observat-o, a luat-o de mână și a chemat-o în mașina cu care era și a adus-o. Eu eram cu copiii mai mici, am auzit poarta și voluntarul a intrat cu fiica acasă, direct acasă”, a povestit mama. Ea a mărturisit toate acestea până a afla că, de fapt, voluntarul care i-a adus fiica ar fi fost cel cu care fata a petrecut toată ziua.

Fata nu își putea aminti ce s-a întâmplat, însă ulterior a reușit să redea fragmente dintr-o discuție dintre șofer și pasagera de pe bancheta din față. Prima suspiciune a mamei a fost că fata ar putea fi sub influența unor substanțe interzise. Astfel, a fost solicitată ambulanța.

„Avea ochii mari și privea fix într-un punct, apoi își muta privirea”, a relatat femeia.

Adolescenta a fost transportată inițial la spitalul din Criuleni, unde familia a întâmpinat dificultăți în efectuarea investigațiilor necesare.

O jurnalistă care a discutat cu o prietenă de familie a relatat că, în jurul orei 22:00, între membrii familiei și doctorii de acolo ar fi izbucnit un conflict, pentru că nu avea cine să o examineze pe minoră.

„Era doar medicul de gardă, iar ea respectiv avea nevoie și de niște expertize amănunțite și colectarea probelor biologie ca să vadă dacă într-adevăr se confirmă o substanță în sânge. (…) În jurul orei 22:30-23:00, ele deja erau audiate de polițiști și au semnat refuzul de spitalizare. Au solicitat să fie îndreptate spre Centrul de medicină legală din Chișinău”, a spus reporterul.

Avocatul Victor Coda i-a propus persoanei care însoțea familia să se deplaseze la Centrul de expertiză medico-legale din Chișinău. Acolo, familia la fel a fost nevoită să caute prin instituție o persoană care ar putea să acorde ajutor.

„A invitat medicul de gardă. A venit peste 40 de minute la locul de muncă, era frustrat, mai ales că acest caz s-a dovedit că era de competența raionului Criuleni”, a declarat avocatul.

În timpul examinării, starea fetei s-a agravat. A mai fost chemată o ambulanță și, astfel, fata a ajuns la Institutul Mamei și Copilului.

Un detaliu care a trezit suspiciuni suplimentare este comportamentul tânărului care a adus fata acasă. Acesta a rămas alături de familie pe parcursul nopții și părea calm, însă a devenit vizibil agitat în momentul în care s-a discutat despre prelevarea probelor biologice.

Mai mult, un medic ar fi observat un gest amenințător din partea acestuia față de adolescentă, în timp ce era urcată în ambulanță. Informația a fost transmisă polițiștilor, care ulterior l-au escortat pe tânăr la audieri.

„Băiatul i-ar fi arătat fetei pumnul. Doctorul respectiv i-a spus mamei și ea a zis că „nu căutați acolo unde trebuie și sursa problemei ar putea fi alta”. Ulterior s-au apropiat și polițiștii, care au aflat despre acest lucru și l-au luat la audieri la inspectorat”, a spus reporterul.

„Acel băiat se comporta absolut adecvat, foarte liniștit. Un pic l-am observat, atât eu, cât și avocatul, agitat când vorbeam despre prelevarea probelor de sânge pentru a preciza dacă este vreo substanță interzisă în sângele fetei, dar în rest se comporta foarte liniștit și adecvat”, a povestit jurnalista.

Mama adolescentei spune că fiica sa nu avea niciun motiv să fugă de acasă. Mai mult, ea era o fată cuminte.

„Da, era supusă bullyingului, dar ea permanent ținea asta în ea. E foarte dureros ce s-a întâmplat, pentru că ea era supusă bullyingului și la școală, și pe stradă, și din partea copiilor, și a profesorilor – peste tot i se făcea bullying”, a mărturisit femeia.

Amintim că Poliția a prezentat mai multe detalii cu privire la cazul dispariției minore de 15 ani, originară din raionul Râșcani, după ce a fost urcată de către tatăl său într-o mașină de ocazie cu direcția Chișinău. Oamenii legii au comunicat că au fost informați despre caz abia seara, în jurul orei 18:00, fiind astfel demarate abia atunci mai multe acțiuni pentru stabilirea traseului și identificarea mijlocului de transport.

Vineri seara, adolescenta a fost găsită și adusă acasă de un cunoscut al familiei. Polițiștii s-au deplasat la domiciliul fetei, solicitând și ambulanța. Totuși, apropiații fetei au refuzat examinarea la spitalul din Criuleni și au mers la Chișinău. Fata a fost examinată de medicul legist, care a stabilit că nu există urme caracteristice violenței și nici leziuni cu caracter sexual pe suprafața corpului acesteia.

Ulterior, oamenii legii au venit cu noi amănunte pe caz și au comunicat că minora și-a petrecut întreaga zi în compania prietenului său. Mai mult, tot el a condus-o ulterior acasă și, potrivit Poliției, a indus în eroare anchetatorii prin declarațiile făcute, susținând că ar fi găsit-o în raionul Orhei.

Și Ministerul Sănătății a anunță că s-a implicat „prompt și activ” în gestionarea cazului minore. Responsabilii de la Sănătate au informat că testele medicale efectuate până în prezent au indicat prezența unui opioid în organismul fetei de 15 ani.

Institutul Mamei și Copilului (IMC) a venit ulterior cu mai multe precizări. Minora a fost internată, sâmbătă, la IMC și, potrivit medicilor, este conștientă, în stare satisfăcătoare și cooperează cu personalul medical, beneficiind inclusiv de suport psihologic. De asemenea, fata va rămâne sub monitorizare strictă, iar alte detalii suplimentare sunt restricționate pentru a proteja ancheta și dreptul la viața privată.

Alături de echipele Ministerului Sănătății, și echipele Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) au anunțat că s-au implicat în gestionarea cazului adolescentei a cărei urmă s-a pierdut după ce a pornit spre Chișinău. În prezent, prioritatea absolută este, potrivit reprezentanților MMPS, „protejarea copilului și asigurarea stării sale de bine, atât din punct de vedere medical, cât și psihologic”.