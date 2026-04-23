Elvira Condirachi din Florești, Irina Catlabuga și Samira Porcescu din Florești – premiante la olimpiada republicană

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat numele celor 40 de elevi care au obținut cele mai bune rezultate la Olimpiada Republicană la Limba și literatura română, printre alolingvi, competiție care s-a desfășurat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Printre premianți sunt și Elvira Condorachi, elevă în clasa a 12-a la Liceul Teoretic „Anton Cehov„ din Florești, discipolă a profesoarei Aliona Cojocaru, care a ocupat locul III și două eleve de la Liceul Teoretic Rus nr,3 din orașul Drochia: Irina Catlabuga, elevă în clasa a 9-a, pregătită de profesoara Ina Cornilov, locul III și Samira Porcescu, discipolă a profesoarei Aliona Scutelnic, care a câștigat o Mențiune.

Olimpiada Republicană la Limba și literatura română (minorități naționale) este organizată anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, cu suportul Consiliului Olimpic Republican și al membrilor juriului. (Foto: Ministerul Educației și Cercetării)