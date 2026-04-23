Comerț ilicit cu alcool contrafăcut în satul Lunga – „bunurile” au fost ridicate de poliție

Polițiștii din Florești au desfășurat percheziții în localitatea Lunga, în cadrul acțiunilor de combatere a comerțului ilicit. La domiciliile a patru bărbați cu vârste cuprinse între 45 și 60 de ani au fost depistate și ridicate cantități de lichid incolor suspectat că este alcool contrafăcut, precum și produse din tutun fără acte de proveniență.