Consiliul Unirii din Soroca a participat la Festivalul „La Umbra Stejarului” din Cobîlea / GALERIE FOTO

Festivalul Republican de Muzică și Dans Popular „La Umbra Stejarului”, ajuns la cea de-a XVII-a ediție, a reunit duminică, 5 iulie, la Cobîlea, raionul Șoldănești, ansambluri folclorice, iubitori ai tradițiilor și reprezentanți ai mai multor raioane ale țării. Evenimentul, dedicat domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, a avut drept scop promovarea patrimoniului cultural și a valorilor tradiționale românești.

Printre participanți s-au numărat și membrii Consiliului Unirii din Soroca, care au fost prezenți la festival alături de alte colective artistice din raioanele Fălești, Telenești, Strășeni, Șoldănești, Criuleni, Rezina, Dubăsari, Hîncești și din municipiul Chișinău.

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Manifestările au început cu sunetul buciumelor, care a deschis programul artistic și a creat o atmosferă de sărbătoare. Participanții, îmbrăcați în costume populare, au parcurs drumul spre Stejarul lui Ștefan cel Mare, unul dintre simbolurile istorice ale localității Cobîlea.

Pe parcursul festivalului, vizitatorii au admirat porți împodobite cu prosoape tradiționale, expoziții de artizanat și momente artistice susținute de ansambluri folclorice din întreaga republică. Organizatorii au urmărit, prin această ediție, să pună în valoare tradițiile populare și să promoveze moștenirea culturală și spirituală legată de figura marelui domnitor.

Reprezentanții Consiliului Unirii din Soroca au menționat că participarea la acest festival a reprezentat o ocazie de a promova valorile naționale și de a reafirma importanța păstrării tradițiilor românești.

Festivalul Republican de Muzică și Dans Popular „La Umbra Stejarului” este organizat de Consiliul Raional Șoldănești, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Centrul Național de Cultură Tradițională, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria satului Cobîlea. Evenimentul este dedicat anual memoriei lui Ștefan cel Mare și Sfânt și promovează valorile culturale și istorice ale Republicii Moldova.