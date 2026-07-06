Răsplata pentru crima săvârșită 30 de ani în urmă a venit acum. Bărbat condamnat la 12 ani de închisoare.

De către
OdN
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  Procuratura Generală informează că, un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis pentru un omor comis în urmă cu aproape 30 de ani.

Crima s-a produs când inculpatul acea doar 17 ani – acesta se afla într-un club de noapte dintr-o localitate din centrul țării, unde a agresat o adolescentă de 16 ani, după ce aceasta i-a refuzat o relație amoroasă. Inițial, bărbatul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri în interiorul localalui, după care a scos-o afară și a continuat să o lovească cu pumnii și picioarele în diferite părți ale corpului. În încercarea de a scăpa de agresor, minora a fugit, însă a fost ajunsă din urmă și bătută din nou. În urma loviturilor, aceasta a suferit leziuni grave, incompatibile cu viața. Pentru a scăpa de pedeapsă acesta ar fi folosit documente falsificate pentru a obține un buletin de identitate și ulterior un pașaport, cu care a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în condițiile legii.


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OdN
OdN
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