Doi bărbați și o femeie din raionul Soroca sunt condamnați după ce au filmat o consăteancă dezbrăcată și au umilit-o

Trei persoane din raionul Soroca au fost condamnate după ce au dezbrăcat forțat o femeie, au filmat-o în timp ce era dezgolită și au supus-o unor umilințe care i-au provocat suferințe psihice și emoționale. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca.

Potrivit materialelor dosarului, incidentul s-a produs în seara zilei de 2 ianuarie 2026, într-o gospodărie din localitate, unde mai multe persoane consumau băuturi alcoolice. În urma unui conflict izbucnit între participanți, victima a fost agresată verbal și fizic, iar ulterior dezbrăcată împotriva voinței sale.

Conform hotărârii instanței, inculpații au filmat cu telefoanele mobile imagini video ale corpului dezgolit și ale zonelor intime ale victimei, fără acordul acesteia. Instanța a constatat că acțiunile au reprezentat o încălcare a dreptului la viață privată și au provocat victimei suferințe psihice și emoționale.

În cadrul ședinței de judecată, toți cei trei inculpați și-au recunoscut vina și au solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Victima a declarat că a fost agresată și umilită în timp ce se afla într-o stare avansată de ebrietate și că imaginile au fost filmate pe telefoanele mobile ale inculpaților. Femeia a mai spus că a fost amenințată și trasă de păr.

Dosarul mai arată că la fața locului au intervenit polițiștii după un apel telefonic prin care o persoană anonimă a solicitat ajutor pentru victimă. Instanța a stabilit că inculpații au încălcat prevederile privind inviolabilitatea vieții personale și au cules ilegal informații despre viața privată a victimei prin înregistrarea imaginilor video.

Deși inculpații aveau antecedente penale stinse și au pledat pentru aplicarea unor pedepse mai blânde, judecătorul a considerat că o amendă nu ar fi suficientă pentru atingerea scopului pedepsei și prevenirea unor fapte similare.

Prin urmare, fiecare dintre cei trei inculpați a fost condamnat la câte 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.