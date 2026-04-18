Pentru răpire și viol, un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare

Procuratura informează despre condamnarea unui tânăr în vârstă de 25 de ani pentru răpirea unei persoane și viol. Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă de 7 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit materialelor cauzei, în seara zilei de 18 noiembrie 2025, inculpatul a mers la domiciliul victimei, o femeie în vârstă de 66 de ani care locuia în aceeași localitate, în apropiere. Ajuns acolo, având intenția de a o răpi, i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în diferite regiuni ale corpului. Ulterior, a legat-o cu un lanț de abdomen și a scos-o din gospodărie, târând-o prin grădină până la domiciliul său. Femeia a strigat după ajutor, însă nu a fost auzită, întrucât în zonă sunt doar două gospodării.

Ulterior, acționând intenționat, pentru satisfacerea poftei sexuale și împotriva voinței victimei, a întreținut cu aceasta un raport sexual forțat. După comiterea faptei, inculpatul a trimis victima acasă.

În dimineața zilei următoare, fiul acesteia s-a deplasat la domiciliul ei și, după ce femeia i-a relatat cele întâmplate, și văzând-o în ce stare se afla, a solicitat intervenția serviciilor medicale. Victima a fost transportată la spital, ulterior cazul a fost preluat de organele de poliție.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală, victima prezenta multiple leziuni (zgârieturi) corporale la nivelul capului, feței, toracelui și în alte regiuni ale corpului.

În ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut parțial vinovăția, declarând că a agresat fizic victima, însă a negat că ar fi avut raporturi sexuale cu aceasta.