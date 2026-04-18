Un fals funcționar public, aflat în detenție, și-a însușit circa 40.000 de euro de la o femeie stabilită în Germania

De către
OdN
-
0
35

 Procuratura Orhei informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 43 de ani, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 450 000 lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de 5 ani.

Conform materialelor cauzei, în perioada anilor 2023–2025, aflându-se într-un penitenciar din țară, inculpatul a inițiat o relație online, prin intermediul rețelelor sociale cu o femeie stabilită în Germania, prezentându-se sub o identitate falsă. Acesta i-a comunicat victimei că ar fi fost funcționar public și că ar fi fost condamnat în baza unui dosar fabricat.

Profitând de starea emoțională a victimei, care era văduvă, și inducând-o în eroare prin promisiuni de căsătorie și întemeiere a unei familii, inculpatul a întreținut o corespondență constantă cu aceasta, consolidând un raport de încredere.

Sub diverse pretexte, inclusiv necesitatea efectuării unor tratamente medicale, achitării serviciilor juridice sau perfectării unor acte, inculpatul a determinat victima să-i transmită, în mai multe tranșe, mijloace financiare și bunuri materiale. În acest sens, victima a expediat inclusiv colete cu produse alimentare și articole vestimentare în valoare de sute de euro.

După eliberarea din penitenciar, inculpatul a continuat acțiunile de inducere în eroare și a pretins în continuare mijloace financiare de la victimă.

În total, acesta a însușit de la partea vătămată suma de 40 000 euro, echivalentul a 781 580 lei, bani primiți atât personal, cât și prin intermediul altor persoane, cauzându-i un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Pe parcursul urmăririi penale și examinării cauzei în instanța de judecată, inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv.

Sentința este cu drept de apel.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPentru răpire și viol, un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare
Articolul următorEFA câștigă la Sângerei, dar victoria în meciul cu liderul ar putea fi doar una de palmares. Avem nevoie de o minune
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.