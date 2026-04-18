Un fals funcționar public, aflat în detenție, și-a însușit circa 40.000 de euro de la o femeie stabilită în Germania

Procuratura Orhei informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 43 de ani, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 450 000 lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de 5 ani.

Conform materialelor cauzei, în perioada anilor 2023–2025, aflându-se într-un penitenciar din țară, inculpatul a inițiat o relație online, prin intermediul rețelelor sociale cu o femeie stabilită în Germania, prezentându-se sub o identitate falsă. Acesta i-a comunicat victimei că ar fi fost funcționar public și că ar fi fost condamnat în baza unui dosar fabricat.

Profitând de starea emoțională a victimei, care era văduvă, și inducând-o în eroare prin promisiuni de căsătorie și întemeiere a unei familii, inculpatul a întreținut o corespondență constantă cu aceasta, consolidând un raport de încredere.

Sub diverse pretexte, inclusiv necesitatea efectuării unor tratamente medicale, achitării serviciilor juridice sau perfectării unor acte, inculpatul a determinat victima să-i transmită, în mai multe tranșe, mijloace financiare și bunuri materiale. În acest sens, victima a expediat inclusiv colete cu produse alimentare și articole vestimentare în valoare de sute de euro.

După eliberarea din penitenciar, inculpatul a continuat acțiunile de inducere în eroare și a pretins în continuare mijloace financiare de la victimă.

În total, acesta a însușit de la partea vătămată suma de 40 000 euro, echivalentul a 781 580 lei, bani primiți atât personal, cât și prin intermediul altor persoane, cauzându-i un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Pe parcursul urmăririi penale și examinării cauzei în instanța de judecată, inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv.

Sentința este cu drept de apel.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.