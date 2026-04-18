EFA câștigă la Sângerei, dar victoria în meciul cu liderul ar putea fi doar una de palmares. Avem nevoie de o minune

Victor Cobăsneanu
14

Surpriză mare în etapa a 15-a a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-1, seria Nord – fotbaliștii de la EFA au câștigat, în deplasare, meciul cu liderul, Vulturii Cutezători, și nu oricum, dar cu scor de neprezentare: 3-0!  Această victorie, însă, ar putea fi doar de palmares or, până la finele competiției mai sunt doar trei etape, iar primele două locuri sunt despărțite de șapte puncte.

Faptul că visocenii au câștigat meciul fără drept de apel ne mângâie orgoliile și ne face „să ne mușcăm coatele”, aducndu-ne aminte cum s-au pierdut puncte în meciurile cu adversari mai slabi… La Sângerei, golurile celor de la EFA au fost marcate de Alexei Diordiev (minutul 33), Daniel Lungu (57) și Vasile Pașa (81).

Iată rezultatele tehnice ale celorlalte meciuri ale etapei, prezentate de Federația Moldovenească de fotbal:  CF Olimpia – CF Edineț Bălți 2-8. Au marcat: Alexandr Grab (35-penalty), Vadim Corcodel (90) / Vladlen Șoric (40), Denis Bîzga (57, 71), Eduard Creciun (59, 74, 76), Serghei Popovici (66), Artur Dobrovinschi (86); FC Țarigrad – CF Locomotiva Ocnița 1-1. Au marcat: Valentin Fedco (51) / Veaceslav Vasilat (29); FC Grănicerul – FC Speranța 0-1. A marcat: Maxim Țîmpov (66); FC Steaua Nordului – CSFCJT Atletico 1-1 Au marcat: Valentin Ceavdari (14) / Eduard Braga (77).

Dacă aruncăm o privire asupra clasamentului lucrurile devin clare – EFA trebuie să câștige toate cele trei meciuri – ceea ce este FOARTE POSIBIL, iar Vulturii Cutezători sunt „obligați” să piardă toate cele trei meciuri – ceea ce pare IMPOSIBIL.

Etapa a 16-a se va disputa sâmbătă, 25 aprilie, cu începere de la ora 17:00. EFA are meci ușor acasă, cu outsiderul FC Grănicerul, iar Vulturii Cutezători au meci greu la Bălți, cu Atletico, echipa care a pus piedica crucială celor de la Visoca. În ultimele două etape, visocenii mai au de jucat cu FC Țarigrad (deplasare) și CF Olmpia (acasă), iar liderul are meciuri cu FC Steaua Nordului (acasă) și CF Edineț (deplasare).

Cine știe, poate se produce MINUNEA și EFA, ajutată de divinitate, câștigă campionatul! Doamne ajută!


Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
