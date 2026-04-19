Paștele Blajinilor la romii din Soroca: ritual, identitate și memoria vie a comunității

În cimitirul „Sf. Teodor Stratilat” din Soroca, Paștele Blajinilor nu este doar o zi de pomenire, ci o manifestare spectaculoasă a memoriei și identității comunității rome, unde mesele bogate, ritualurile religioase și simbolurile culturale transformă comemorarea într-un adevărat eveniment social și spiritual. Așa că experiența a fost analizată de cercetătoarea Svetlana Procop de la Institutul Patrimoniului Cultural.

Paștele Blajinilor este una dintre cele mai importante sărbători pentru romii din Soroca, marcând întâlnirea simbolică dintre cei vii și cei plecați. Evenimentul are loc în prima duminică sau luni după Paști și adună familii întregi în jurul mormintelor rudelor.

Sărbătoarea este organizată în două etape distincte. Prima ține de pregătirea pomenilor – ouă vopsite, cozonaci, sarmale și diverse daruri. A doua etapă se desfășoară în cimitir, unde au loc slujbe religioase, aprinderea lumânărilor și împărțirea ofrandelor.

Încă de dimineață, cimitirul devine un spațiu intens animat. Familiile sosesc cu sacoșe pline de bucate și întind mese chiar lângă morminte. Acestea sunt încărcate cu preparate tradiționale, dar și produse moderne sau exotice, reflectând atât continuitatea tradiției, cât și influențele contemporane.

Un element definitoriu este caracterul social al evenimentului. Pomenile sunt împărțite nu doar rudelor, ci tuturor celor prezenți, inclusiv trecătorilor. În același timp, mesele bogate devin și o formă de afirmare a statutului social, familiile încercând să impresioneze prin diversitate și abundență.

Ritualurile religioase sunt centrale în această zi. După slujba din biserică, preotul trece pe la morminte, binecuvântează mesele și rostește rugăciuni pentru cei adormiți. Lumânările aprinse, icoanele și florile completează atmosfera, sugerând o legătură continuă între lumea celor vii și cea a celor plecați.

Cercetările arată și rolul esențial al femeilor în păstrarea tradițiilor. Ele sunt cele care pregătesc pomenile și transmit mai departe obiceiurile, contribuind la continuitatea culturală a comunității.

Deși multe dintre ritualuri sunt similare cu cele ale populației majoritare, comunitatea romă din Soroca se remarcă prin câteva particularități: mesele fastuoase, invitația deschisă către străini și accentul pe vestimentația festivă.

Paștele Blajinilor în Soroca este mai mult decât o comemorare religioasă. Este un moment în care tradiția, credința și identitatea se împletesc, iar memoria celor dispăruți devine un prilej de comuniune și reafirmare a valorilor comunității. Într-un context modern, aceste practici rămân un reper puternic al continuității culturale.