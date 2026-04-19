Tradiții și obiceiuri de Paștele Blajinilor

Paștele Blajinilor, cunoscut și ca Paștele Morților, este una dintre cele mai importante sărbători pentru creștini. Aceasta are loc o dată pe an, în lunea de după Duminica Tomii, la opt zile după Paști.

În această zi, oamenii merg la cimitir pentru a-i pomeni pe cei dragi trecuți în neființă. Familiile se adună lângă morminte, aprind lumânări, se roagă și împart pomeni. Pentru mulți, este un moment de liniște și reculegere, dar și de apropiere față de cei plecați.

Tradiția spune că, în această zi, sufletele morților sunt libere și pot primi darurile oferite de cei vii. Oamenii pregătesc mâncare și o împart în memoria celor răposați. În același timp, există credința că Blajinii, considerați suflete bune și blânde, nu știu când cade Paștele. De aceea, oamenii aruncă pe apă coji de ouă roșii, ca să le dea de veste că a venit sărbătoarea.

De Paștele Blajinilor nu sunt pomeniți doar cei din familie, ci întregul neam. Sunt amintiți și cei uitați sau necunoscuți, pentru ca nimeni să nu fie trecut cu vederea.

În unele localități, preoții merg la cimitir și oficiază slujbe pentru cei răposați. Oamenii cred că aceste rugăciuni aduc liniște sufletelor celor plecați.

Paștele Blajinilor păstrează o legătură puternică între cei vii și cei morți. Este o zi în care tradiția, credința și respectul pentru înaintași se întâlnesc.