Volei fără frontiere – competiție a performanței și spiritului de echipă

De către
OdN
-
0
27

 Orașul Drochia a găzduit evenimentul sportiv „Volei fără frontiere”, desfășurat în incinta Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare, care a reunit echipe de elevi din mai multe raioane ale Republicii Moldova, transformând competiția într-o adevărată sărbătoare a sportului și a prieteniei.

Turneul a adunat la start numeroase instituții de învățământ, iar fiecare echipă a demonstrat ambiție, disciplină și dorință de afirmare. Meciurile au fost intense, pline de energie și emoție, iar publicul a trăit fiecare fază cu mult entuziasm.

Atmosfera generală a fost una de fair-play și respect reciproc între participanți. La competiție a participat și echipa de băieți de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, din orașul Drochia, care a avut o evoluție foarte bună, reușind să ajungă pe podium într-o competiție puternică, cu adversari bine pregătiți.

Jocul lor a fost caracterizat prin determinare, concentrare și spirit de echipă. Evenimentul a fost organizat de Serviciul Tineret și Sport, sub egida Președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan.

Organizatorii au avut rolul de a asigura o desfășurare corectă și bine coordonată a competiției, oferind condiții excelente pentru toți participanții. La eveniment au fost prezente numeroase instituții de învățământ din raioanele Drochia, Dondușeni, Sîngerei, Rîșcani, Soroca, Glodeni, Ocnița și municipiul Bălți, transformând competiția într-un adevărat festival sportiv regional.

Rezultatele au fost următoarele: La echipele de fete, primele locuri au fost ocupate de instituții din Rîșcani, Glodeni și Drochia, iar la băieți, podiumul a fost completat de echipe din Bălți și Drochia, demonstrând un nivel înalt de pregătire sportivă.

La finalul competiției, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a adresat un mesaj de apreciere tuturor participanților, felicitându-i pentru efortul depus, spiritul de echipă și comportamentul exemplar. Totodată, au fost oferite diplome, cupe și premii bănești echipelor câștigătoare.

„Volei fără frontiere” a demonstrat încă o dată că sportul unește tinerii din diferite regiuni, dezvoltă spiritul de echipă și promovează valori precum respectul, disciplina și prietenia.

Bianca – Aurora ȚURCAN, membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia


  • ETICHETE
  • AB
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.