Volei fără frontiere – competiție a performanței și spiritului de echipă

Orașul Drochia a găzduit evenimentul sportiv „Volei fără frontiere”, desfășurat în incinta Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare, care a reunit echipe de elevi din mai multe raioane ale Republicii Moldova, transformând competiția într-o adevărată sărbătoare a sportului și a prieteniei.

Turneul a adunat la start numeroase instituții de învățământ, iar fiecare echipă a demonstrat ambiție, disciplină și dorință de afirmare. Meciurile au fost intense, pline de energie și emoție, iar publicul a trăit fiecare fază cu mult entuziasm.

Atmosfera generală a fost una de fair-play și respect reciproc între participanți. La competiție a participat și echipa de băieți de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, din orașul Drochia, care a avut o evoluție foarte bună, reușind să ajungă pe podium într-o competiție puternică, cu adversari bine pregătiți.

Jocul lor a fost caracterizat prin determinare, concentrare și spirit de echipă. Evenimentul a fost organizat de Serviciul Tineret și Sport, sub egida Președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan.

Organizatorii au avut rolul de a asigura o desfășurare corectă și bine coordonată a competiției, oferind condiții excelente pentru toți participanții. La eveniment au fost prezente numeroase instituții de învățământ din raioanele Drochia, Dondușeni, Sîngerei, Rîșcani, Soroca, Glodeni, Ocnița și municipiul Bălți, transformând competiția într-un adevărat festival sportiv regional.

Rezultatele au fost următoarele: La echipele de fete, primele locuri au fost ocupate de instituții din Rîșcani, Glodeni și Drochia, iar la băieți, podiumul a fost completat de echipe din Bălți și Drochia, demonstrând un nivel înalt de pregătire sportivă.

La finalul competiției, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a adresat un mesaj de apreciere tuturor participanților, felicitându-i pentru efortul depus, spiritul de echipă și comportamentul exemplar. Totodată, au fost oferite diplome, cupe și premii bănești echipelor câștigătoare.

„Volei fără frontiere” a demonstrat încă o dată că sportul unește tinerii din diferite regiuni, dezvoltă spiritul de echipă și promovează valori precum respectul, disciplina și prietenia.

Bianca – Aurora ȚURCAN, membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia