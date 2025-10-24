Ziua Femeilor din Mediul Rural și Ziua Mondială a Pâinii au fost marcate la Sofia

Ziua internațională a femeilor din mediul rural este marcată anual pe 15 octombrie, iar Ziua Mondială a Pâinii este sărbătorită pe 16 octombrie. Nu întâmplător au fost stabilite la o zi una de alta aceste sărbători. Scopul este de a conștientiza public rolul esențial pe care femeile de la sate îl joacă în agricultură, în securitatea alimentară, dezvoltarea comunităților rurale, fiind un motor al schimbărilor în bine, al bunăstării familiilor și dezvoltării economiei rurale.

Femeile din mediul rural au o contribuție semnificativă la progresul comunităților, dar pe lângă acest fapt, sunt și multe provocări, cu care acestea se confruntă.

Zilele de 15 și 16 octombrie, marcate consecutiv, atrag atenția asupra accesului femeilor de la sate la resurse și oportunități, dar și sublinierea rolului femeii în producerea produselor de panificație.

Altfel, cum puteau fi celebrate mai reușit aceste zile, dacă nu printr-un atelier de coacere a pâinii de ritual după tradiția moștenită de la părinți și bunei.

În acest context, Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Sofia a găzduit o dublă sărbătoare. Svetlana Banaru, directoarea muzeului, a invitat doamne din toate instituțiile din localitate, precum gospodine din sat, pentru a participa la atelier: femei din Primăria Sofia, din Instituţia Timpurie „Albinuţa”, Gimnaziul „Viorel Cantemir”, Centrul de Sănătate, Oficiul Poştal Sofia, membre ale Grupului de Seniori „Sofienii”, ale Ansamblurilor Folclorice „Ţărăncuțele” și „Sofianca”, doamnele Nina Edu şi Alexandra Podorojnii.

Fiecare gospodină a demonstrat măiestria sa, iar la finele atelierului fiecare instituție s-a ales cu unul sau mai mulți colaci împletiți în tehnici diferite. De asemenea, gospodinele au copt în cuptor și hulubași, deoarece a urmat și a doua parte a activității, partea festivă cu genericul „Toamna prin gust și culoare”, în cadrul căreia au fost expuse produsele de panificație.

La sărbătoare au participat copilașii din grupa „Îngerașii” de la grădiniță, ghidați de Aliona Darii și Ion Revețchi, precum și elevii clasei a III-a „B”, ghidați de învățătoarea Nadejda Tighineanu. Toți cei prezenți s-au bucurat de un concert, prezentat de micuți, în recital cu cântece, poezii despre toamnă, dar și despre pâinea cea de toate zilele.

A fost o atmosferă de sărbătoare, unde s-au întâlnit diferite generații, trăind momente unice, onorând femeia de la țară și sfânta pâine, sensibilizând comunitatea în e privește contribuția femeilor în agricultură, familie și comunitate.

Ziua Femeii de la Țară (15 octombrie) și Ziua Pâinii (16 octombrie) sunt legate simbolic – femeia de la țară este cea care, din cele mai vechi timpuri, a frământat și a copt pâinea pentru familie, transformând munca ogorului în hrană și viață. Ele reprezintă omagiul adus muncii cinstite, pământului și tradiției.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor (filiala Sofia)