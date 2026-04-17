Începe campania electorală pentru alegerile locale noi de la Frumușica

Începând cu ziua de astăzi, s-a dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale noi, programate pe 17 mai în comuna Frumușica, raionul Florești. Asatfel, candidații pot desfășura agitație electorală pentru a convinge alegătorii să le acorde votul.

Potrivit Codului Electoral, concurenții sunt obligați să desfășoare campania electorală cu corectitudine și integritate. Le este interzis să folosească resurse administrative sau bunuri publice în scop electoral. Totodată, autoritățile și instituțiile publice nu pot acorda favoruri sau sprijin candidaților decât în mod egal și pe baza unui contract.

Vă reamintim că, pe data de 17 mai vor avea loc alegeri locale noi în comuna Frumușica și referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia.