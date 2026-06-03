Stadionul Republican se transformă în șantier. Terenul, eliberat pentru construcția noului sediu al Ambasadei SUA

Construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii poate începe. Republica Moldova și-a îndeplinit toate obligațiile în ceea ce privește eliberarea terenului fostului Stadion Republican. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu, la o zi de la numirea noului ambasador al SUA pentru Republica Moldova.

„Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului și și-a îndeplinit toate obligațiunile pentru această etapă a proiectului pentru construirea noului sediu al Ambasadei SUA și a unui parc, cu păstrarea porților emblematice ale stadionului. Este un proiect important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și SUA”, a spus premierul Munteanu, în cadrul ședinței Executivului.

Munteanu și- exprimat încrederea că implementarea noului proiect va schimba în bine aspectul cartierului, în care se află actualmente Stadionul.

„Am văzut transformarea unor cartiere întregi în Kiev și București. În Pipera, după construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite, au apărut școli internaționale, centre comerciale. Vom vedea o dezvoltare frumoasă și a acestui cartier istoric din Chișinău”, a declarat premierul.

Guvernul a pornit procesul de expropriere de pe teritoriul fostului Stadion Republican în mai 2025, astfel încât să poată începe construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Agenția Proprietăți Publice (APP) a fost instituția care a decis cuantumul despăgubirilor în cazul proprietarilor clădirilor, după ce, cu o lună mai devreme, Guvernul americana efectuat primul transfer, în valoare de 3,2 milioane de euro, pentru plata către expropriați, conform Acordului interguvernamental semnat.

18 milioane de euro au chletuit, în total, SUA pentru achiziționarea Stadionului Republican, de pe strada Tighina 12 . Pe terenul cu suprafața de 5,2 hectare urmează să fie edificat noul sediu al Ambasadei SUA în Republica Moldova. Guvernul a aprobat proiectul de ratificare a unui Acord în acest sens, între Republica Moldova și SUA. Conform evaluărilor primare făcute în 2022, prețul de piață al terenului fostului Stadion Republican ar fi fost de 20-45 milioane de euro.

Jurnaliștii portalului Anticoruptie.md au solicitat opinia unui expert imobiliar independent și au aflat că de fapt acest imobil reprezintă un obiectiv unic ce valorează mult mai mult decât valoarea de piață. Expertul care a solicitat anonimatul menționează că prețurile de vânzare a terenurilor în centrul Chișinăului oscilează între 25.000 și 45.000 de euro pentru un ar.

În data de 21 aprilie 2022, Guvernul a aprobat proiectul Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Statele Unite ale Americii. Documentul prevedea că Agenția Proprietății Publice va asigura determinarea valorii terenului, contractând în acest scop un evaluator certificat. La o săptămână distanță de la aprobarea în Guvern a hotărârii, Statele Unite și Republica Moldova au semnat Memorandumul , astfel fiind inițiată procedura de vânzare a terenului fostului stadion republican.

În iulie 2021, Curtea Constituțională din Republica Moldova (CCM) a emis o decizie prin care Stadionul Republican din centrul Chișinăului va rămâne în proprietatea Ambasadei SUA la Chișinău, loc pe care urmează să fie construit noul sediu al ambasadei.

Judecătorii CCM au respins astfel solicitarea deputaților socialiști Grigore Novac, Vasile Bolea și Alexandr Suhodolski, care au contestat la Curte legalitatea transmiterii terenului Stadionului Republican pentru ca acesta să intre în posesia Ambasadei SUA la Chișinău.

Pe 3 decembrie 2020, majoritatea parlamentară de la Chișinău, formată din Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon și Partidul Șor, declarat neconstituțional, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, au adoptat o lege ce prevedea reîntoarcerea terenului fostului Stadion Republican în proprietatea statului.