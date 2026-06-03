Ucigașul măturătorului de stradă din Chișinău, înjunghiat în subsolul unei case riscă până la 15 ani închisoare

Procurorii au finalizat urmărirea penală în dosarul omorului unui om al străzii, comis în martie 2026, în subsolul unei case de pe bulevardul Moscovei din Chișinău, informează procuratura.md

Acum, judecătorii urmează să se pronunțe în baza probelor acumulate, după anunțarea de către procurorii din oficiul Râșcani a arestării bănuitului, după omorul comis. Crima a fost comisă pe fundalul unui conflict izbucnit urmare a consumului de alcool de către învinuitul cu vârsta de 40 de ani și bărbatul omorât cu vârsta de 61 de ani, care muncea ca și măturător al bulevardului pe care locuia, în subsolul unei case.

Totuși, potrivit procurorilor, înainte ca să fie încătușat, învinuitul i-a amenințat și pe polițiști cu cuțitul cu lungimea total de 320 mm (cu scopul ca să dea bir cu fugiții) pe care-l scosese spontan din regiunea gâtului victimei pe care o înjunghiase, deși a fost avertizat să nu o facă. În fapt, el însuși s-a prezentat la autorități și a anunțat omorul, după care a venit cu polițiștii la fața locului, să dea amănunte. Prin urmare, pe lângă omor, învinuitul urmează să răspundă și pentru amenințarea oamenilor legii cu moartea. La solicitarea procurorilor capitalei, acesta continuă să fie plasat în arest preventiv, în așteptarea sentinței.

Potrivit Codului penal, acesta riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 15 ani (iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, se prezumă nevinovat, potrivit legii).

În judecată, procurorii capitalei vor insista și asupra faptului că la pedepsirea acestuia urmează să fie luate în considerare și alte încălcări pentru care învinuitul a fost judecat: 3 ani închisoare pentru huliganism în 2011; apoi la 5,6 ani închisoare în 2016 pentru răpirea unei copile de 8 ani în Dubăsari, la ora 1 de noapte (faptă pe care a recunoscut-o și, deci, a fost condamnat pentru un termen redus); după care în 2022, a fost condamnat la alte 6 luni de detenție pentru faptul că, în timp ce-și ispășea pedeapsa în penitenciar pentru pedeapsa precedentă, i-a cauzat vătămări unui agent șef de justiție din Penitenciarul din Bender, căruia i-a strâns degetele până la sânge cu o poartă metalică, ca echipa de gardă să nu poată depista pliculețele cu marijuana (care tocmai fuseseră aruncate în penitenciar, peste gard); iar în 2023, acesta a fost amendat pentru că nu s-a supus cererilor legale ale polițistului.

Procuratura continuă eforturile de tragere la răspundere a infractorilor, inclusiv pe cauze de omor, astfel încât potrivit Raportului din 2025 al Procuraturii Generale, infracțiunile contra vieții și sănătății (inclusiv) omorul s-au redus cu peste 11%.