O elevă din Drochia a ocupat locul trei la Olimpiada republicană la limba și literatura rusă

Au fost făcute totalurile Olimpiadei Republicane la Limba și Literatura Rusă, limba de instruire. La competiția, care s-a desfășurat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, au participat 146 de elevi, iar printre premianți se numără 40 de elevi din 10 localități ale Republicii Moldova.

Astfel, locul III a fost ocupat de eleva clasei a X-a de la Liceul Teoretic nr.3 din orașul Drochia, Xenia Manziuc, discipolă a profesoarei Galina Chetrar.

Olimpiada Republicană la Limba și literatura rusă (limba de instruire) este organizată anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, cu suportul Consiliului Olimpic Republican și al membrilor juriului.