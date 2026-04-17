Modelul de mobilitate urbană din Buzău, oraș înfrățit cu Soroca, analizat de vicepremierul Vladimir Bolea, pentru modernizarea orașelor din R. Moldova

O delegație din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), condusă de vicepremierul Vladimir Bolea, a efectuat o vizită de documentare în municipiul Buzău, România. Scopul misiunii a fost preluarea celor mai bune practici în materie de mobilitate urbană, digitalizare și management inteligent al orașului, pentru a fi adaptate și implementate în centrele urbane din Republica Moldova, transmite moldpres.md

Soluții inteligente pentru gestionarea traficului și transport public ecologic

Delegația moldoveană, din care au făcut parte și secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai Mândra, a vizitat Centrul Inteligent de Management al Traficului din Buzău. Aici, oficialii au analizat sistemele de semaforizare adaptivă care permit gestionarea fluxurilor de vehicule în timp real, oferind soluții concrete pentru reducerea ambuteiajelor prin decizii bazate pe date integrate.

Un punct central al vizitei l-a reprezentat testarea Coridorului de Mobilitate de pe Bulevardul Unirii. Membrii delegației au călătorit cu un autobuz electric pentru a vedea beneficiile benzilor dedicate, ale sistemelor de ticketing electronic și ale conceptului de Mobility-as-a-Service (MaaS). Aceste tehnologii contribuie la un transport public mai rapid, mai predictibil și mai accesibil, reprezentând un model de urmat pentru modernizarea parcurilor urbane de transport din Moldova.

Digitalizare și regenerare urbană prin fonduri europene

În cadrul dialogului cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, au fost abordate mecanismele de succes pentru accesarea fondurilor europene destinate infrastructurii. Discuțiile au evidențiat importanța platformelor digitale de management al flotei și a sistemelor integrate de informare a călătorilor, care simplifică radical interacțiunea dintre cetățean și serviciile publice.

Totodată, oficialii au examinat proiecte de regenerare urbană, axate pe reamenajarea spațiilor publice și implementarea sistemelor de bike-sharing. Aceste inițiative de mobilitate activă sunt esențiale pentru transformarea orașelor în spații mai prietenoase cu mediul și mai bine conectate pentru locuitori.

Parteneriate strategice și proiecte comune

Vizita a inclus o componentă de cooperare regională, prin discuții cu reprezentanții Consiliului Județean Buzău. Părțile au identificat direcții de colaborare și au pus bazele unor viitoare proiecte în parteneriat, care să consolideze legăturile dintre cele două maluri ale Prutului.

Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a subliniat că experiența Buzăului în absorbția fondurilor europene și în transformarea digitală reprezintă o resursă valoroasă pentru Republica Moldova, facilitând implementarea unor soluții de dezvoltare urbană durabilă și modernă.