Oameni buni, chemați Urgența! România prezintă simptome grave

Sondaj Agenția de Rating Politic, ieri, 16 aprilie: Întrebați „Cine ați vrea să conducă Guvernul în continuare?”, cei mai mulți români spun că nu știu, dar liderul AUR, George Simion, a obținut cea mai mare susținere: Nu știu – 26,2%, George Simion – 20,9%, Ilie Bolojan – 16,2%, Un tehnocrat – 14,7%….”

Să nu realizezi importanța pentru Țară și pentru Tine(!) a reformelor pe care insistă actualul premier și să-ți dorești la cârma Guvernului un tip fără dram de experiență absolut în niciun domeniu și liftat în politică direct de pe asfaltul mimicriei protestatare antisistem cu ajutorul algoritmilor rusești este grav. Grav de tot!

Valeriu SAHARNEANU