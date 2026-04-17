Dacă găina ta nu are cuibar individual sau spațiu pentru odihnă poți avea probleme

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea de Guvern privind aprobarea noilor Reguli de comercializare a ouălor destinate consumului uman a fost publicată în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Acestea transpun standardele Uniunii Europene și stabilește un control riguros asupra trasabilității produselor, de la fermă până la masa consumatorului.

Astfel, ouăle vor fi clasificate în categoria A (pentru consum direct) și categoria B (pentru procesare industrială). Pentru ouăle din categoria A, cetățenii vor putea identifica pe ambalaj metoda exactă de creștere a găinilor: în aer liber; în hale la sol; în cuști îmbunătățite. De exemplu, pentru fermele cu acces în aer liber, se impune o densitate de maximum 2.500 de găini pe hectar, asigurându-se cel puțin 4 metri pătrați pentru fiecare pasăre. În sistemele de tip hală sau cuști, sunt obligatorii dotări precum cuibarele individuale și zonele de odihnă, măsuri menite să reducă stresul păsărilor și riscurile de îmbolnăvire.