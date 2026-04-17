ALERTĂ: Adolescentă dispărută după ce a urcat într-o mașină de ocazie

De către
OdN
-
0
255

O adolescentă de 14 ani, Cebotari Sofia, este căutată de familie și oamenii legii, după ce a dispărut în circumstanțe îngrijorătoare în această dimineață. Potrivit informațiilor oferite de familie, fata se afla în vacanța de Paște la tatăl biologic, în satul Singureni, raionul Râșcani. În cursul dimineții, aceasta a fost urcată de către tată într-o mașină de ocazie, cu direcția spre Chișinău.

Ultima discuție telefonică dintre mamă și minoră a avut loc în jurul orei 08:30. Atunci, Sofia a comunicat că se află în Orhei, încă în mașină, iar telefonul mobil avea aproximativ 80% baterie. La scurt timp după această convorbire, dispozitivul a devenit indisponibil, fiind ulterior închis. De asemenea, conform datelor din aplicațiile de localizare, ultimul punct în care fata a fost vizibilă este indicat în zona Orhei.

Familia a alertat imediat poliția, iar autoritățile au demarat acțiuni de căutare.

Persoanele care dețin orice informații ce ar putea contribui la identificarea locului în care se află minora sunt rugate să contacteze de urgență poliția sau să apeleze numărul de telefon: 076 722 629.

Distribuirea acestui mesaj poate fi esențială. Orice detaliu, oricât de mic, poate ajuta la găsirea Sofiei.

(Anunț publicat cu acordul mamei)


  • ETICHETE
  • EC
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.