Bătaie între două fete la un cămin din Soroca: motivul – zvonuri despre prietenul uneia dintre ele

Un conflict izbucnit între două minore într-un cămin din municipiul Soroca s-a încheiat în fața judecătorilor. După ce una dintre fete și-a agresat colega, instanța a decis sancționarea acesteia, cazul scoțând în evidență cât de rapid pot degenera neînțelegerile între tineri.

Incidentul a avut loc acum două luni în incinta unui cămin din municipiul Soroca. Potrivit materialelor examinate recent de instanță, între cele două minore a izbucnit un conflict care a degenerat în violență fizică.

În urma altercației, victima a suferit leziuni ușoare. În fața instanței, victima a relatat că agresiunea ar fi fost provocată de un conflict legat de zvonuri despre prietenul agresoarei. Aceasta a spus că a fost apucată de păr și lovită, iar ulterior a anunțat părinții, care au sesizat poliția.

De cealaltă parte, minora învinuită și-a recunoscut vina. Ea a declarat că între ea și colegă a izbucnit un conflict în urma căruia s-au agresat reciproc, menționând că i-a aplicat câteva lovituri.

Judecătorii au constatat că fapta se încadrează în categoria acțiunilor violente care au cauzat vătămare neînsemnată a integrității corporale. La stabilirea sancțiunii, instanța a ținut cont de faptul că făptuitoarea este minoră, dar și de circumstanțele cazului și necesitatea reeducării acesteia.

Astfel, instanța a decis aplicarea unei amenzi în mărime de 750 de lei. În plus, minora va trebui să achite și cheltuieli judiciare de 448 de lei, aferente examinării medico-legale.

Cazul evidențiază cât de ușor pot escalada conflictele între adolescenți, mai ales în mediile colective, precum căminele. Totodată, decizia instanței subliniază rolul sancțiunilor nu doar ca pedeapsă, ci și ca instrument de responsabilizare și prevenire a unor situații similare.


