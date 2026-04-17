A încercat să-și omoare fratele geamăn și va sta la închisoare 15 ani

Procuratura Criuleni anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr în vârstă de 24 de ani, acuzat de tentativă de omor. Judecătoria Criuleni i-a aplicat o pedeapsă de 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.

Potrivit probelor, la 18 octombrie 2025, pe timp de seară, inculpatul, având intenția de a-l omorî pe fratele său geamăn, în urma unui conflict spontan, a luat un cuțit de bucătărie și i-a aplicat mai multe lovituri în regiunea cutiei toracice. Intenția făptuitorului nu a fost dusă până la capăt din motivul rezistenței opuse de victimă, dar și intervenirii unor persoane terțe pentru a curma acțiunile ilegale.

Este de menționat că, atât în cadrul urmăririi penale, cât și în instanța de judecată, inculpatul nu și-a recunoscut vina, susținând că leziunile ar fi fost cauzate în urma unei căderi peste un gard, pe fondul stării de ebrietate.

Victima a susținut aceeași versiune, în scopul protejării fratelui său de răspundere penală.

Pe parcursul urmăririi penale și examinării cauzei în instanța de judecată inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv.

Sentința este cu drept de apel.

Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive.