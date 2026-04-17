Două loturi de legume:  6 840 kg de salată Iceberg și  3 960 kg ceapă verde au fost nimicite

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul despre neadmiterea introducerii pe piața Republicii Moldova a unor loturi de legume de import care prezentau semne avansate de alterare.

Astfel, în urma controlului fizic la import, efectuat de inspectorii ANSA la frontiera de stat, s-au constatat neconforme două loturi de legume: 6 840 kg de salată Iceberg și 3 960 kg ceapă verde.

În urma examinării, s-a stabilit că produsele erau alterate, ceea ce contravine cerințelor de calitate și siguranță alimentară. Introducerea acestora pe teritoriul țării ar fi încălcat prevederile legislației în vigoare cu privire la siguranța alimentelor și cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete ( Legea nr. 306 și HG 929).

Prin urmare, întreaga cantitate de 10 800 kg de verdeață a fost nimicită la decizia operatorului economic responsabil de import, conform procedurilor legale.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează obligația importatorilor și a comercianților de a asigura calitatea produselor pe care le introduc în țară. Se solicită operatorilor economici să verifice riguros calitatea mărfii importate, starea de prospețime și termenele de valabilitate, înainte de a iniția procedurile de transportare.

ANSA continuă să monitorizeze strict fluxurile de import pentru a garanta că pe masa cetățenilor Republicii Moldova ajung doar produse sigure și calitative. Produsele care nu corespund normelor veterinare și de siguranță alimentară, vor fi interzise și distruse, fără excepție.