Tragedie la Florești: Un adolescent de 17 ani a fost găsit mort în apropierea râului Răut

Un adolescent de 17 ani a fost găsit mort în apropierea râului Răut, după o noapte de căutări. Tragedia s-a produs în satul Vărvăreuca, raionul Florești.

Poliția a fost alertată aseară, în jurul orei 21:45. Potrivit informațiilor, băiatul ar fi vrut să-și ia viața în zona podului din localitate.

Imediat, la fața locului au intervenit echipaje de poliție și salvatori. Aceștia au început căutările în zonă. Pe malul râului a fost găsit telefonul mobil al minorului, fapt care a confirmat suspiciunile oamenilor legii.

Căutările au continuat pe parcursul întregii nopți. În această dimineață, scafandrii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au găsit trupul neînsuflețit al adolescentului în apropierea unei ecluze a râului Răut.

Cazul a fost înregistrat de poliție, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.