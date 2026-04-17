După două săptămâni de scumpiri călătoriile interraionale și raionale se ieftinesc

Călătoriile interraionale și raionale se ieftinesc, după două săptămâni de majorare succesivă a tarifelor pe kilometru. Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a stabilit un preț de 0,94 lei/km, cu trei bani mai puțin, pentru transportul interraional, categoria de confort II, și de 1,07 lei/km, cu doi bani mai puțin, pentru categoria de confort I.

În același timp, pentru rutele raionale, tarifele au fost reduse la 1,08 lei/km pentru categoria de confort II și la 1,21 lei/km pentru categoria de confort I. Tariful a scăzut la ambele categorii de confort cu trei bani, transmite stiri.md cu referire la ipn.md

Prin urmare, o călătorie de la Chișinău la Orhei (circa 50 km) se poate ieftini cu aproximativ 1,5 lei, din Capitală la Rezina (circa 90 km) – cu circa trei lei. Până la Cahul (circa 160 km), cursa va fi mai ieftină cu aproximativ cinci lei, iar până la Briceni (circa 250 km) – cu aproximativ opt lei.