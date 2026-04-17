32 de polițiști vor asigura ordinea în cimitire de Paștele Blajinilor în raionul Soroca

În perioada Paștelui Blajinilor, pe 19 și 20 aprilie, poliția va fi prezentă în teren pentru a asigura ordinea și siguranța oamenilor în raionul Soroca.

Potrivit Svetlanei Talpă, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca, 32 de angajați ai instituției vor fi implicați în serviciu. Aceștia vor patrula în special în apropierea cimitirelor și în locurile aglomerate.

Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și respect în timpul vizitelor la cimitir, ținând cont de următoarele recomandări:

să păstreze ordinea și liniștea publică;

să evite consumul excesiv de alcool în spațiile publice;

să supravegheze copiii și bunurile personale;

să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor;

să păstreze curățenia și să nu deterioreze mormintele sau alte bunuri.

În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau sunteți martorii unei situații de urgență, adresați-vă celui mai apropiat polițist sau apelați numărul unic de urgență 112.