Consiliul Raional Soroca intenționează să mai închidă o școală: după vacanța de iarnă elevii ar putea învăța în alte sate

La următoarea ședință a Consiliului Raional Soroca este propusă votarea unui proiect de decizie ce prevede lichidarea școlii primare din satul Slobozia-Vărăncău. În prezent aici învață doar nouă elevi în două complete de clasă cu predare simultană.

Potrivit notei informative anexată la proiect, decizia este justificată de situația demografică dar și de solicitările părinților de a-și înscrie copiii în școlile din Slobozia-Cremene și Vărăncău. În anul de studii 2025–2026 de exemplu, la această școala a fost depusă o singură cerere de înscriere în clasa I. În prezent aici învață în clasa I un elev, în clasa a II-a – 2 elevi, în clasa a III-a și a IV-a câte 3 elevi.

Totodată și informațiile la grădinița din sat indică o scădere continuă a numărului de copii care ar urma să fie promovați în clasa I în anii următori. Din 2026 în 2031 numărul de elevi ce ar trebui să meargă anual în clasa I este de la 3 la 6, și nu este cert că părinții vor opta anume pentru școala din sat.

Dacă decizia va fi adoptată, lichidarea instituției va avea loc începând cu 1 ianuarie 2026. Totodată pentru implementarea deciziei sunt necesari aproape jumătate de milion de lei pentru disponibilizarea unui angajat la salariu și fondul social.

Cu toate că argumentele din nota informativă sunt convingătoare, menționăm că reprezentanții și conducerea PSRM, care deține majoritatea în Consiliul Raional Soroca, a făcut din acest subiect temă de campanie electorală la diferite alegeri din Republica Moldova. Principalul lor mesaj de mai demult, dar și mai recent este că „Maia Sandu închide școlile”, chiar dacă acest fals este combătut de mai multe dovezi. Numai în raionul Soroca, de exemplu, în ultimii ani au fost lichidate mai multe școli de către fondator, adică de Consiliul Raional Soroca dominat de socialiști. Majoritatea aleșilor locali au ridicat mâna pentru acest lucru, fiind convinși de argumentele responsabililor de domeniu. Așa a fost și în cazul școlilor din Parcani, Ocolina sau Țepilova.

Cu unanimitate de voturi, la ședința ordinară din 15 mai 2024 Consiliul Raional Soroca a lichidat școlile din Ocolina și Țepilova, ultima fiind în ultimii ani, doar pe hârtie, subunitate a Liceului Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Soroca. Procedura de votare a fost una rapidă, câte un minut la fiecare subiect, fiind unele dintre puținele proiecte de decizie votate de toți consilierii. Anterior, la 1 martie 2024 aleșii raionali au lichidat și școala de la Parcani.

La o întâlnire electorală din această toamnă, Igor Dodon a promis că va lichida formula actuală de finanțare a instituțiilor de învățământ „pentru a păstra școlile mici”, declarând că aceasta ar fi fost introdusă de Maia Sandu. În realitate, chiar Igor Dodon a fost printre cei care și-au pus semnătura pe Concepţia optimizării numărului angajaţilor din sectorul bugetar, care a pus bazele începutului procesului de închidere a școlilor cu un număr redus de elevi. De altfel, în perioada când Igor Dodon a deținut funcția de președinte al Republicii Moldova, au fost închise 70 de instituții de învățământ.

