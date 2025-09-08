Igor Dodon speculează din nou la subiectul închiderii școlilor, deși s-a implicat personal în proces

La o întâlnire electorală recentă, Igor Dodon a promis că „va lichidea” formula actuală de finanțare a instituțiilor de învățământ „pentru a păstra școlile mici”, declarând că aceasta ar fi fost introdusă de Maia Sandu. În realitate, chiar Igor Dodon a fost printre cei care și-au pus semnătura pe Concepţia optimizării numărului angajaţilor din sectorul bugetar, care a pus bazele începutului procesului de închidere a școlilor cu un număr redus de elevi. De altfel, în perioada când Igor Dodon a deținut funcția de președinte al Republicii Moldova, au fost închise 70 de instituții de învățământ.

Dodon: Sandu este vinovată de închiderea școlilor

La 1 septembrie, liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon a publicat pe pagina sa de Facebook, pe canalul de Telegram și pe pagina de Instagram un video în care apare antrenat într-o discuție cu alegătorii: „Vă promit că această formulă care este aplicată acum în școli, de finanțare în funcție de numărul de elevi, noi o vom anula. Și școlile mici neapărat le vom păstra”. În descrierea la filmuleț se menționează că formula respectivă ar fi fost introdusă de Maia Sandu.

Același video a apărut pe pagina de Facebook Бельцы24 și pe pagina de Instagram balti24_md. Бельцы24 și-a distribuit postarea și în grupul Новости Гагаузии и юга Молдовы. Videoul cu declarațiile lui Dodon a apărut și pe paginile de Facebook Actualitati.md și Telegraph Moldova, fiind distribuit și de unele conturi. Totodată, speculațiile au fost distribuite de mai multe canale de Telegram: Telegraph Moldova, ВЕСТИ24 | VESTI24.MD, canalul de Telegram al deputatului socialist Bogdan Țîrdea.

Dodon, printre semnatarii planului de optimizare a școlilor

Școlile au început să fie închise în conformitate cu Hotărârea Guvernului „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Concepţiei optimizării numărului angajaţilor din sectorul bugetar în anii 2008-2010”. Planul a fost aprobat la 29 februarie 2008 de Executivul în frunte cu prim-ministrul Vasile Tarlev, fiind contrasemnat de prim-viceprim-ministrul Zinaida Greceanîi, ministrul Economiei și comerțului Igor Dodon și ministrul Finanțelor Mihai Pop.

Actul conține rubrica „Elaborarea şi realizarea Strategiei de optimizare a reţelei de şcoli”, care prevede reducerea unor funcţii vacante, racordarea numărului de sarcini didactice cu contingentul aşteptat de elevi etc.

Școlile erau închise și în perioada mandatului prezidențial al lui Dodon

În pofida criticilor lansate de Dodon, unele instituții de învățământ au fost închise și în perioada mandatului său prezidențial. Astfel, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anii 2016-2020 au fost închise 70 de instituții de învățământ.

Statisticile oficiale demonstrează că numărul de elevi s-a redus constant începând cu anul 2000 (de la 631 de mii în anul de studii 2000-2001 la 334 de mii în anul de studii 2023-2024), adică cu aproximativ 47%. Totodată, numărul instituțiilor de învățământ din ciclul primar și mediu general s-a redus de la 1.573 la 1.201, adică cu aproximativ 24%.

De menționat că, potrivit articolului 21 din Codul Educației, deciziile privind reorganizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general țin de competența exclusivă a autorităților publice locale de nivelul doi, adică a celor raionale și municipale, nu de cea a Ministerului Educației, Guvernului ori Președintelui.

Formula de finanţare „per elev” a fost introdusă în 2014

Igor Dodon condamnă formula de finanţare „per elev” „care este aplicată acum”, dar omite să menționeze că aceasta a fost aplicată în premieră încă în 2010. La fel, Dodon nu face nicio referire la motivele reale de închidere a școlilor – numărul redus de copii și inoportunitatea întreținerii instituțiilor educaționale respective.

Formula de finanţare „per elev” a fost aplicată în calitate de experiment în anul 2010, în două raioane pilot: Căușeni și Râșcani, iar începând cu 1 ianuarie 2012 în alte nouă raioane (Criuleni, Cantemir, Călărași, Nisporeni, Taraclia, Ștefan Vodă, Glodeni, Leova, Sângerei) și în municipiile Bălți și Chișinău. În 2010, Mihai Ghimpu deținea interimatul funcției de Președinte, iar Leonid Bujor – ministru al Educației. În 2012 a fost luată decizia de a aplica metoda în cauză în întreaga republică, iar atunci funcția de ministru al Educației era ocupată de Maia Sandu. Totuși, noua metodă de alocare a mijloacelor deja includea două componente: finanţarea „per elev” plus, suplimentar, 386.755 de lei, în calitate de aşa-numita componenta „per instituţie”, valabilă pentru şcolile şi liceele în care își fac studiile mai mult de 91 de copii. În 2025 a fost aprobată Metodologia de finanțare în bază de cost normativ a instituțiilor publice de învățământ preșcolar și de învățământ general. Costul normativ este valoarea standardizată a unei cheltuieli, stabilită pentru o unitate de referință (copil, grupă, metru pătrat, unitate de personal etc.), utilizată ca bază de calcul în procesul de finanțare a instituțiilor de învățământ, în scopul asigurării unui nivel echitabil și predictibil de alocare a resurselor.

Înainte de începerea anului de studii 2024-2025, în Republica Moldova au fost închise 10 școli, iar alte 13 au fost reorganizate prin fuziune sau absorbție. Deciziile respective au fost luate de către consiliile raionale, fiind motivate de numărul redus de elevi. Din cauza că finanțarea școlilor are loc preponderent „per elev”, mărimea mijloacelor alocate unei școli depinde de numărul de copii, iar instituțiile cu un număr redus de elevi se confruntă cu dificultăți la capitolul acoperirea costurilor de întreținere. Pentru deplasarea elevilor în noile instituții de învățământ, Ministerul Educației oferă transport gratuit tur-retur.

Oricât de mult ar fi repetat, falsul tot fals rămâne

Închiderea nemotivată a instituțiilor de învățământ face parte din retorica falsă la care apelează frecvent propaganda pro-Kremlin. Igor Dodon distribuie diferite versiuni deja de câțiva ani. În noiembrie 2020, când a candidat la funcția de șef al statului, Igor Dodon a lansat un fals precum că Maia Sandu ar fi închis mai multe școli, primării și spitale și ar fi exclus limba rusă din programul de studii. Stopfals.md a demontat acel fals. Și adepții lui Dodon promovează falsuri la subiectul școlilor închise. În martie 2023, deputatul socialist Bogdan Țîrdea a declarat că Maia Sandu ar fi primit 40 de milioane de dolari de la Banca Mondială pentru a lichida şcolile. Și acel fals a fost dezmințit de Stopfals.md.

Printre falsurile mai „noi” se numără mesajele alarmiste lansate de deputatul socialist Bogdan Țîrdea și Alexei Lungu, liderul Partidului Șansă (afiliat lui Ilan Șor). Aceștia anunțau că școlile vor fi închise, iar, drept urmare, profesorii își vor pierde locurile de muncă. Falsuri la același subiect mai răspândeau prezentatoarea Nina Dimoglo, Igor Dodon, precum și unele surse media pro-ruse. Stopfals.md a explicat permanent că procesul de reorganizare a instituțiilor de învățământ nu este un fenomen nou și este condiționat preponderent de reducerea constantă a numărului de elevi și studenți.

Și fosta bașcană Irina Vlah, în prezent lidera Partidului Inima Moldovei, distribuie falsuri despre închiderea școlilor. În iunie curent, ea a acuzat partidul de guvernare de închiderea nefondată a școlii din satul Buzduganii de Sus din raionul Ungheni. Mai multe detalii citiți pe Stopfals.md.

Elena Celak, Stopfals.md