În atenția călătorilor! Circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată

Conform informației prezentate de Poliția de Frontieră, în zilele de 9 și 10 septembrie 2025, circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată din cauza unor lucrări de montaj la priza de apă aferentă conductei de utilități de pe coronamentul barajului hidrotehnic.

Astfel, pe 9 septembrie, între orele 08:00–16:00, și pe 10 septembrie, între orele 08:00–15:00, traficul va fi redirecționat pe o singură bandă, ceea ce ar putea genera întârzieri, timpi mari de așteptare sau chiar sistări temporare ale circulației. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să țină cont de restricții și să ia în considerare rute alternative prin alte puncte de trecere a frontierei cu România, precum Lipcani, Leușeni, Sculeni, Cahul sau Leova.

 


