Percheziții și probe noi în cazul șefului sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, arestat pentru răpirea ucrainenilor

Ancheta în dosarul șefului sectorului Cosăuți al Poliției de Frontieră scoate la iveală noi detalii: la domiciliul acestuia au fost ridicate bunuri ce ar aparține unor cetățeni străini care au trecut ilegal frontiera și care ar fi fost transportați forțat în Ucraina.

Procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA al MAI au confirmat că operațiunea din 5 septembrie nu s-a limitat doar la reținerea ofițerului bănuit de răpire, ci a inclus și descinderi la domiciliul acestuia. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat obiecte care ar aparține unor migranți, potențiale victime ale aceleiași scheme ilegale.

În cazul a doi cetățeni ucraineni, ancheta arată că aceștia au fost nu doar expulzați forțat peste Nistru, dar și deposedați de bani. „Fiecare dintre ei a fost lipsit, în prezența lor, de câte 100 de euro din gențile personale”, se menționează în comunicatul PCCOCS.

La solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău a dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a ofițerului, măsură considerată necesară pentru desfășurarea obiectivă a investigațiilor. Între timp, anchetatorii verifică dacă și alte persoane din sistem au fost implicate.

Autoritățile continuă acțiunile de urmărire penală și colectarea probelor pentru a documenta întreaga rețea și pentru a stabili numărul exact al victimelor. Totodată, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră desfășoară propria anchetă internă.

Între timp Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu o precizare în care menționează „că pe caz este inițiată anchetă de serviciu în vederea elucidării tuturor circumstanțelor. Poliția de Frontieră tratează cu maximă seriozitate astfel de situații și nu tolerează abateri de la legislație sau de la normele de conduită profesională. Integritatea, corectitudinea și profesionalismul rămân valori fundamentale ale instituției noastre.”

