Dezbateri electorale la Observatorul de Nord, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
39

 Observatorul de Nord va organiza, pe 18, 19, 24 și 25 septembrie 2025, o serie de dezbateri electorale cu candidații din raioanele Soroca, Florești și Drochia, în cadrul emisiunii OBSERVATORUL. Evenimentele vor avea loc în studioul redacției și vor fi transmise pe toate platformele media ale Observatorului de Nord.

Dezbaterile sunt gratuite și au ca scop oferirea unei informări corecte și complete alegătorilor din raioanele Soroca, Florești și Drochia. Participanții vor discuta despre programele electorale, vor răspunde la întrebările moderatorului, ale oponenților politici și ale cititorilor.

Cum pot participa candidații

Candidații incluși pe listele formațiunilor înregistrate de Comisia Electorală Centrală sunt invitați să confirme participarea până la 15 septembrie, ora 15:00. La fiecare emisiune pot participa maximum trei concurenți electorali, în conformitate cu locul atribuit concurentului electoral, de către Comisia Electorală Centrală.

Cum pot participa cetățenii

Cetățenii din Soroca, Florești și Drochia pot trimite întrebări candidaților, individual sau mai multe, până la aceeași dată – 15 septembrie, la telefonul 023024073 sau pe adresa de e-mail vcobasneanu@gmail.com. Întrebările vor fi adresate de către moderator participanților, în cadrul dezbaterilor.

Importanța dezbaterilor

Prin aceste emisiuni, Observatorul de Nord își propune să creeze un spațiu de dialog deschis, echilibrat și transparent, care să ajute alegătorii să ia decizii informate la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025.

 

 

 

 

 


Articolul precedentMoldova europeană – o alegere pentru copiii și familiile noastre
Articolul următorPercheziții și probe noi în cazul șefului sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, arestat pentru răpirea ucrainenilor
Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
Facebook

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.