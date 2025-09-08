Viitorul unei țări se vede cel mai bine prin felul în care are grijă de copii și sprijină familiile. Moldova are părinți harnici, tineri ambițioși și oameni gospodari, dar, ani la rând după independență, lipsa stabilității și a condițiilor decente i-a făcut pe mulți să plece. Acum, în schimb, aderarea la Uniunea Europeană, inclusă în Constituție, este direcția care poate aduce siguranță, oportunități și un viitor acasă pentru fiecare cetățean.

În Uniunea Europeană, statul este un partener real al familiei, iar grija pentru copii este o prioritate. Părinții primesc sprijin financiar, indemnizații și alocații care le ușurează viața. România, de exemplu, după aderare, a mărit considerabil ajutorul pentru familii – astăzi indemnizația pentru creșterea copilului este de aproximativ 500 de euro, iar alocația lunară până la 18 ani de 60 de euro. În Lituania, indemnizația pentru primii doi ani ajunge la 780 de euro, iar alocația lunară este de 80 de euro. Pentru Moldova, aderarea la UE ar însemna acces la resurse europene care să aducă același tip de sprijin aici, acasă.

Sănătatea copiilor și a mamelor este un alt domeniu în care Uniunea Europeană investește constant. Maternitățile moderne și echipamentele performante fac ca fiecare copil să aibă o șansă mai bună la o viață sănătoasă. În Moldova, aceste schimbări au început deja: datorită ajutorului financiar din partea UE, spitalele raionale sunt renovate, primesc ambulanțe și echipament modern. Statutul de țară membră a UE va permite extinderea acestor investiții în toate spitalele, pentru ca fiecare familie să aibă siguranța că sănătatea copiilor este protejată.

Educația este la fel de importantă. În Uniunea Europeană, copiii învață în școli moderne, dotate cu tehnologie și cadre didactice bine pregătite. Copiii învață în condiții sigure și au acces la laboratoare și internet rapid. Moldova a început deja să dezvolte o rețea de „Școli Model”, dar obiectivul de integrare în UE va permite extinderea acestor standarde la nivel național. Tinerii vor putea beneficia de programe precum Erasmus+, care le oferă burse, stagii și diplome recunoscute în toată Uniunea.

Familiile europene trăiesc cu mai multă siguranță și prosperitate. Veniturile mai mari și accesul la servicii de calitate le permit părinților să petreacă mai mult timp cu copiii lor, să meargă în vacanțe sau să investească în viitorul lor. Același potențial îl are și Republica Moldova.

Aderarea noastră la Uniunea Europeană este o alegere pentru generațiile viitoare – o Moldovă unde mamele nasc în maternități moderne, copiii învață în școli dotate cu tehnologie, iar părinții au sprijin financiar și locuri de muncă bine plătite acasă. Este garanția că părinții nu trebuie să-și părăsească copiii pentru a le asigura un trai decent, ci pot construi un viitor împreună, aici, în Republica Moldova. Aderarea noastră la Uniunea Europeană este, în fond, alegerea păcii, stabilității și bunăstării pentru copiii și părinții noștri. Moldova crește atunci când familiile cresc împreună.