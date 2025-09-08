Colegiul Tehnic Agricol din Soroca marchează 118 ani de la fondare

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, una dintre cele mai vechi instituții de învățământ cu profil agrar din Republica Moldova, aniversează 118 ani de la fondare. De-a lungul timpului, instituția a format peste 38.000 de specialiști și a devenit un pilon esențial în dezvoltarea sectorului agroalimentar național.

Cu o felicitare pentru colectiv, absolvenți și elevi a venit Constantin Nesterenco, directorul acestei instituții de învățământ. „Cu ocazia aniversării a 118 ani de la fondarea Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, adresez sincere felicitări tuturor celor care, de-a lungul timpului, și-au făcut studiile aici, au activat cu dăruire și profesionalism, precum și celor care, astăzi, continuă să studieze și să muncească în această prestigioasă instituție. Fie ca tradiția, valorile și spiritul colegiului să rămână mereu vii și să inspire generațiile viitoare!”. Într-o postare pe Facebook, acesta a readus în vizor file din istoria colegiului, de unde spicuim și noi unele mențiuni.

O istorie de peste un secol

Încă din 1901, autoritățile locale din Soroca au solicitat Ministerului Instrucțiunii Publice deschiderea unei școli tehnice agricole. Prin Ordinul nr. 696 din 5 februarie 1907, ministerul a aprobat crearea Școlii Secundare Tehnice Agricole, inaugurată oficial la 8 septembrie 1907. Primele cursuri s-au desfășurat într-o instituție modestă, dar menită să răspundă nevoilor urgente ale regiunii: pregătirea de specialiști capabili să introducă noi culturi agricole și să modernizeze practicile tradiționale.

În 1908, școala a devenit instituție de stat cu patru clase, jucând un rol esențial în profesionalizarea agriculturii din județul Soroca. Absolvenții obțineau titlul de „Tehnician” sau „calfă”, în funcție de specializare, iar mulți dintre ei își continuau studiile la universități de profil din România și Europa.

Perioade de transformare

De-a lungul deceniilor, școala a trecut prin multiple reorganizări, reflectând schimbările istorice și politice din regiune. În perioada interbelică (1918-1940), Liceul Tehnic Agricol din Soroca nu se limita la pregătirea agronomilor, dar, în acelaşi timp, îi învaţă pe elevi să poată repara diverse maşini agricole. Secţia tehnică pregătea specialişti pentru industriile anexe ale agriculturii, îi familiariza, chiar din cursul secundar, cu toate domeniile chimiei, îi

învăţa să facă diverse lucrări de laborator, în ateliere elevii învăţau prelucrarea fierului,

lemnului, turnătoria şi construcţia diferitelor maşini. Din momentul înfiinţării

şi până în anul 1927 au absolvit liceul 180 elevi.

După 1940, instituția a fost transformată în Tehnicumul de mecanizare a gospodăriei sătești, cu secții de mecanizare și agrochimie. În timpul războiului, parte din arhiva și cadrele didactice au fost transferate în România, la Făgăraș.

În perioada sovietică, școala a devenit Sovhoz Tehnicum de Mecanizare și Electrificare a Agriculturii, iar după 1992 a fost reorganizată ca Colegiu Tehnic Agricol, afiliat ulterior la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Din 2022, fondator al colegiului este Ministerul Educației și Cercetării.

Profesori și absolvenți de marcă

De-a lungul istoriei, colegiul a avut directori și profesori de renume, printre care Pautînschii Nicolai Ghenrihovici, absolvent al Sorbonei, care a predat mecanica tehnică între 1948 și 1959.

Lista absolvenților de prestigiu este vastă și include personalități din domeniul științei, administrației, culturii, dar și politicieni: Dumitru Moțpan, fost președinte al Parlamentului RM; Nicolae Oleinic, ex-vice prim-ministru; Petru Iacubovschi, ex-ministru al energeticii; scriitorul Constantin Muntean; interpretul Vlad Gheorghelaș.

Mulți absolvenți au condus întreprinderi și instituții importante din Soroca și din întreaga țară, contribuind decisiv la dezvoltarea economică și socială. Alții au obținut recunoaștere academică, precum Vitalii Postolatii, academician al Academiei de Științe a Moldovei, sau Tudor Ambros, profesor universitar la UTM.

Relevanță și impact

Cu peste un secol de activitate, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca rămâne o instituție-cheie în formarea specialiștilor pentru agricultură și sectoarele conexe. Prin absolvenții săi, colegiul și-a pus amprenta asupra modernizării agriculturii, a economiei locale și naționale, precum și asupra formării unei elite intelectuale și profesionale.

Astăzi, instituția continuă să ofere programe adaptate la cerințele pieței și să inspire generații de tineri să contribuie la dezvoltarea rurală și la modernizarea agriculturii.

