Două mașini s-au răsturnat la Stoicani: Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital / GALERIE FOTO

În dimineața zilei de 7 septembrie, în jurul orei 08:45, pe traseul Soroca – Chișinău, în apropierea satului Stoicani, s-a produs un accident rutier.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Soroca, un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui Opel, nu ar fi cedat trecerea unui Volkswagen, condus de un tânăr de 19 ani. În urma impactului, ambele mașini au fost proiectate într-un canal de scurgere, iar Opelul s-a răsturnat.

Șoferul automobilului Opel a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Atât conducătorul de 44 de ani, cât și cel de 19 ani au fost testați cu aparatul alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Poliția cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.