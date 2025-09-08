Persoane eșe care sunt scutite de obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat – vezi cine sunt acestea

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat că, potrivit Anexei nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, anumite categorii de persoane sunt scutite de obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat.

Astfel, conform prevederilor:

• pct. 1.6, pct. 1.61 și pct. 1.7 din Anexa nr. 1 a Legii citate, persoanele fizice (fondatori ai întreprinderilor individuale, inclusiv ai gospodăriilor țărănești (de fermier), persoane care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul – cu excepția mărfurilor supuse accizelor, persoane ce activează în domeniul achizițiilor de produse vegetale, liber-profesioniști din sectorul justiției, titulari de patentă) nu achită contribuții în cazul în care sunt:

* pensionari;

* persoane cu dizabilități;

* persoane care se regăsesc deja în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5 (angajați pentru care contribuțiile sunt achitate de către angajator, persoane aflate în funcții elective, judecători, procurori, rezidenți ai parcurilor IT, angajatori din agricultură etc.).

Prin urmare, persoanele aflate în aceste situații sunt scutite de obligația de a achita contribuția fixă stabilită prin lege.

⚠️ Atenție! Persoanele care beneficiază de alocații sociale pentru persoanele vârstnice nu sunt asimilate pensionarilor și, prin urmare, nu cad sub incidența scutirii.

CNAS recomandă plătitorilor să verifice statutul lor înainte de efectuarea plăților, pentru a evita achitarea nejustificată a contribuțiilor de asigurări sociale.

Pentru informații detaliate și pentru consultarea actelor normative care reglementează scutirea de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS accesați: ➡️ www.cnas.gov.md → „Cadrul juridic” → Legi/Acte normative interne → Dispoziții → Particularitățile calculării şi achitării contribuțiilor de asigurări  sociale de stat obligatorii.

CNAS  rămâne în permanentă deschidere față de plătitorii de contribuții și beneficiarii sistemului public, oferind informații actualizate și servicii electronice accesibile pe pagina oficială www.cnas.gov.md.


