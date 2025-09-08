Voleibaliștii din Nimereuca au fost „mai puțin ospitalieri” – nu au dat oaspeților nici o șansă și au câștigat Cupa Prieteniei

În satul Nimereuca a avut loc un turneu tradițional regional la volei, dotat cu Cupa Prieteniei. La competiția organizată de Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca și Agenția Teritorială Olimpică și Sportivă din Soroca au participat echipe din Florești, Ocnița, Șoldănești, Soroca și comuna Nimereuca.

Gazdele s-au dovedit a fi „mai puțin primitoare”, câștigând trofeiul și demostrând, încă o dată, că la Nimereuca, grație unor entuziaști ca Tudor Cebotari, sportul este la mare cinste și onoare. Locul II a fost câștigat de voleibaliștii din Soroca, iar locul III a fost ocupat de echipa din Florești.

Echipele participante au primit Diplome din partea președintelui raionului Soroca și premii bănești. (Foto: Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)