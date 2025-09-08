Un sorocean vrea să fie deputat pe lista partidului „Moldova Mare”

Încă un sorocean se vrea deputat, este vorba de Eduard Voinițchi, a.n. 1983, din satul Vasilcău raionul Soroca. Acesta candidează pe listele partidului „Moldova Mare” cu numărul 38. Din informațiile publicate pe cec.md aflăm că acesta este militar, instructor în cadrul CNPSAN (nu am găsit o instituție cu așa abreviere).
Amintim că și alți soroceni candidează pe listele unor partide sau blocuri: BABICI Ion – nr.55, Partidul Acțiune și Solidaritate, BURLACU Inga – nr.77, Partidul Acțiune și Solidaritate; PRODAN Andrei – nr.48, Partidul „Democrația Acasă”; GUȚU Andrei – nr.41, Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare; URSACHI Sergiu – nr.31, Partidul Social Democrat European, GUȚU Marcel – nr.52, Partidul Social Democrat European; SĂU Victor – nr.13, Partidul Mișcarea Respect Moldova, GODUNOVA Tatiana – nr.33, Partidul Mișcarea Respect Moldova, APOSTOL Iulia – nr.62, Partidul Mișcarea Respect Moldova, BERZOI Nicolai – nr.75, Partidul Mișcarea Respect Moldova; PILIPEȚCAIA Alla – nr.11, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, KAZMIRCIUC Ecaterina – nr.60, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”; PĂUNESCU Ana-Maria – nr.56, Blocul Electoral „Alternativa”, LEȘCO Ala – nr. 57, Blocului Electoral „Alternativa”; SPINEI Victor – nr.28, Partidul „Partidul Nostru”, VLAS Silvia – nr.54,Partidul „Partidul Nostru”, GROSU Igor – nr.83, Partidul „Partidul Nostru”, SLUTU Serghei – nr.86, Partidul „Partidul Nostru”.