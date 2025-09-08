Profil Electoral // Partidul Național Moldovenesc: unirea pentru integrare, modelul României și noua croială teritorială

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 sunt primul scrutin la care Partidul Național Moldovenesc (PNM) și-a anunțat participarea. La doi ani de la fondare, PNM are experiența participării în alegerile locale din 2023, în cadrul cărora președintele formațiunii, Dragoș Galbur, a candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău. În toamna 2024, formațiunea a decis să nu participe în scrutinul prezidențial. La alegerile din 2025, PNM înaintează cu sloganul „Suntem generația care unește”. PNM consideră că multe probleme cu care se confruntă Republica Moldova pot fi soluționate prin aplicarea modelului românesc. Candidații PNM promovează unirea cu România, integrarea UTAG în raionul Cahul și instituirea Poliției de frontieră internă la hotarul administrativ cu regiunea transnistreană.

Fondat în ianuarie 2023, PNM se prezintă drept succesorul Partidului Național Moldovenesc din 1917, fondat de către intelectuali și militari basarabeni, care au pornit o mișcare de renaștere națională în Basarabia. Formațiunea este un partid politic de orientare conservatoare modernă de centru-dreapta, care pledează pentru reunificarea Republicii Moldova cu România. Președinte al formațiunii a fost ales Dragoș Galbur. Potrivit informațiilor prezentate în iulie 2025, PNM număra 1 534 de membri. PNM are 13 organizații teritoriale care activeazã în regiunile Republicii Moldova.

În cadrul alegerilor locale generale din 2023, Dragoș Galbur, a candidat pentru funcția de primar general al mun. Chișinău, obținând 897 de voturi.

La alegerile prezidențiale din octombrie 2024, PNM a anunțat că nu va participa, calificând campania drept un „show politic”. Conducerea partidului a motivat prin faptul că numărul deja mare de candidați în cursa prezidențială, care operează cu promisiuni populiste, pot induce în eroare alegătorii, dar și poate distrage atenția de la provocările reale cu care se confruntă țara.

Alegerile 2025, planul pentru Moldova

Obiectivul major cu care PNM intră în alegerile parlamentare din anul curent este unirea cu România și integrarea europeană.

„Ne opunem rusificării, apărăm identitatea și cultura românească și alegem un viitor împreună cu România, în Uniunea Europeană și în NATO – un viitor în siguranță, cu școli bune pentru copii, spitale care chiar tratează, salarii și pensii demne”, a anunțat liderul PNM.

Programul electoral al formațiunii vizează 14 domenii, inclusiv reforma administrativ-teritorială, cu reducerea numărului unitățulor teritoriale la 9 județe.

În cadrul unei emisiuni în limba rusă, Galbur a declarat că, după reforma teritorial-administrativă, Găgăuzia trebuie integrată în județul Cahul, subliniind că pe teritoriul Republicii Moldova nu mai trebuie să existe nicio autonomie și niciun focar de separatism. La hotarul administrativ cu regiunea transnistreană, ar urma să fie dislocată poliția de frontieră internă pentru protejarea securității.

În reformarea diverselor domenii, PNM urmează să se sprijine pe experiența României. Astfel, „modelul românesc” urmează să fie aplicat în reorganizarea administrativă, în acordarea subvențiilor directe pe hectar pentru agricultori și în crearea rețelei naționale de piețe agroalimentare în fiecare județ. La fel, România va fi model în ceea ce privește demonopolizarea pieței financiare și susținerea sistemelor alternative de creditare, în dezvoltarea accelerată a industriei IT și a infrastructurii digitale, precum și în realizarea campaniei naționale de reîmpădurire.

Domenii importante către care va fi îndreptată atenția PNM sunt educația și sănătatea, care urmează a fi dezvoltate, inslusiv asigurate cu cadre și majorarea salariilor acestora.

PNM propune realizarea diverselor măsuri de suport pentru familii, asigurarea susținerii pentru agricultori și fermieri, precum și implementarea modelelor de protecție socială moderne, echitabile pentru vârstnici, pentru reprezentanții diasporei, „pentru cei care au muncit o viață”. Totodată, PNM a inclus în programul său electoral și acordarea cetățeniei prin investiție „pentru proiecte reale în economie”.

„Generația noastră are datoria să curățe politica de corupți și profitori, să redea demnitatea oamenilor și să rupă cercul sărăciei și iluziilor. Pentru asta e nevoie de curaj – curajul de a schimba cursul istoriei”, a scris Dragoș Galbur.

Liderul PNM, de la stomatologie la politică

Președintele PNM, Dragoș Galbur, a studiat stomatologie generală la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu. Ulterior, a urmat masteratul în Drept penal și Criminologie la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți și masteratul în administrarea afacerilor în Managementul asistenței medicale la Universitatea din Sheffield, Marea Britanie.

Între anii 2011-2015 a activat în cadrul clinicilor stomatologice în Bălți și Chișinău. În perioada 2015-2016 a deținut funcția de șef al Departamentului relații internaționale, integrare europeană și asistență externă al Ministerului Sănătății, iar între anii 2016-2017 a fost consilier al ministrului Sănătății. Din 2017 și-a continuat cariera peste hotare – în România, unde a activat, până în 2019 în funcția de consilier medical și specialist în marketing în cadrul unui spital și în Dublin, în calitate de ofițer de sănătate și siguranță la Muzeul Național al Irlandei. Ulterior el a revenit în Moldova, unde a activat în cadrul asociației obștești CCF Moldova.

Trecutul democrat

Dragoș Galbur a activat în cadrul Ministerului Sănătății condus de ministru desemnat de Partidul Democrat. În repetate rânduri, el a răspuns unor acuzații că ar fi susținut de fugarul Vladimir Plahotniuc, fapt „confirmat” de o poză, în care Galbur apare alături de fostul președinte al PDM. Dragoș Galbur a declarat că aceasta ar fi o campanie de denigrare pusă la cale de Partidul PAS și a atras atenția că în poză, alături de Plahotniuc, apar actuali susținători ai partidului PAS.

Galbur a răspuns la postările respective că poza a fost făcută la un offline în 2012, atunci când încă nu se cunoștea despre faptul că Plahotniuc controlează politicul, că s-ar afla în spatele mai multor nereguli și nici nu era cunoscut episodul Furtul miliardului, despre care s-a aflat în 2014-2015.

„Eu le-am postat, asta înseamnă că nu am ce ascunde, asta înseamnă că sunt cu conștiința împăcată”, a spus Galbur, menționând că la același eveniment au fost și alți tineri, care inclusiv au promovat sau chiar reprezentat Partidul PAS.

Fler la… scandaluri

În perioada în care a fost consilier al ministrei Sănătății, Dragoș Galbur s-a făcut remarcat prin admiterea, în câteva episoade, a unui limbaj disprețuitor în comunicarea în spațiul online cu lucrători din domeniul sănătății și cu jurnaliști. Astfel, el a intrat în controverse cu Rodica Rusu Gramma, la acea vreme conferenţiar universitar, specialist în etică și ex-consilieră în cabinetului ministrului Sănătății, cu un medic rezident și un doctor de la Spitalul de Urgență.

În cadrul unei discuții online cu doi jurnaliști despre decesul unui copil în timpul nașterii, consilierul ministrei Sănătății a numit moldovenii „popor de râsuri”.

În aprilie 2025, președintele PNM l-a acuzat pe primarul Ion Ceban că ar fi parte într-o „schemă clasică de delapidare mascată” legată de litigiul între Primăria Chișinău și compania Epamedia, care cerea despăgubiri de peste 66 de milioane de euro.

„Detaliul esențial, trecut cu vederea în spațiul public, este că Epamedia a fost achiziționată de compania Moldpresa, deținută de Alexandr Bilinkis – președintele comunității evreiești din Moldova, susținător declarat și sponsor al lui Ion Ceban și al partidului MAN. Nu mai vorbim despre o simplă coincidență, ci despre o relație de complicitate între un om de afaceri influent și actualul primar, care pare să transforme bugetul Chișinăului într-un instrument politic”, scria atunci Dragoș Galbur.

În vara anului 2025, Dragoș Galbur a nimerit în atenția poliției după un mesaj publicat pe rețelele sociale. El a publicat un video în care un bărbat a vorbit despre Galbur folosind limbaj licențios, după care liderul PNM s-a adresat urmăritorilor săi cu promisiunea unei recompense de 2000 de dolari pentru persoana care îl va identifica pe acesta și va realiza un video în care elîși cere scuze pentru ofensa adusă.

Poliția s-a autosesizat în urma declarațiilor făcute, însă ulterior Dragoș Galbur a eliminat video-ul de pe rețele sale, afirmând că aceasta fusese o glumă.

Oamenii PNM

Următorul „scandal” care l-a prins pe Dragoș Galbur a fost legat de înregistrarea listei candidaților PNM la alegerile parlamentare. Lista de candidaţi ai PNM, publicată pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale (CEC), include 54 de persoane și a fost înregistrată de CEC pe data de 15 august. Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de preprezentare pentru ambele sexe: 25 dintre candidații propuși sunt femei (46,3%) și 29 – bărbați (53,7%). Majoritatea candidaților sunt din municipiul Chișinău, doi sunt din România. Cei mai tineri membri ai echipei PNM au vârsta de 24 de ani.

Cu doar câteva zile de înregistrarea listei la CEC, candidatul la funcția de primar al mun. Bălți din partea PNM, Sergiu Burlacu, a părăsit formațiunea pentru a trece la Partidul Liberal Democrat din Moldova, condus de Vlad Filat. Dragoș Galbur a spus atunci că plecarea colegului de partid a fost determinată de sume impunătoare de bani, fapt negat de Burlacu.

„Eu împreună cu băiatul de la Bălți, Sergiu Burlacu, pe care l-a cumpărat Vlad Filat, am construit împreună acest partid. Eu îl știu de mulți ani, el pretinde că e mare unionist, dar imediat cum Filat i-a fluturat cu banul, el imediat a cedat. El mi-a spus că pleacă pentru că Filat i-ar fi oferit 25.000 de euro și mi-a zis și mie să merg cu el și să mă vând, la fel, pentru 25.000 de euro, iar Filat o să-mi finanțeze campania și bla-bla-bla”, a spus Dragoș Galbur.

El a adăugat că Filat are are bani de la fugarul Ilan Șor.

Președinte fără salariu

În declarația sa de avere pentru anul 2024, liderul PNM, Dragoș Galbur, nu indică venit obținut la locul de muncă de bază, proprietăți mobile sau imobile. El a declarat un venit de 1664,32 USD pentru serviciul de „creator media” prestat și trei donații în valoare de 30 000 de lei fiecare. Politicianul are 2 conturi bancare – în Irlanda, cu 10800 de euro și în Republica Moldova, cu 2000 de lei.

Vicepreședinta formațiunii, Tatiana Codreanu, are o experiență de peste 16 ani în domeniul protecției copilului, este specialist resurse umane și deține expertiză în comunicare strategică și mobilizarea resurselor pentru proiecte sociale.

Ea a a indicat venituri de 737654.80 lei de la locul de muncă – CCF Moldova și 150 000 de lei din vânzarea unui automobil. La fel, vicepreședinta formațiunii a declarat că deține un apartament și peste 40 de terenuri agricole, mai mult de jumătate dintre care au fost dobândite din donații. La capitolul active financiare, ea a declarat un cont curent cu 9000 de lei și un credit de 249337 lei.

Consilierul președintelui PNM, Dan Afanas, a declarat un venit de 5620016 hrivne ucrainene drept dividende din activitatea companiei pe care o deține în Ucraina. Alte 3724139 de hrivne ucrainene au constituit dividendele obținute de soția sa, de la firma a cărei proprietară este.

Dan Afanas mai deține o afacere în Republica Moldova și a declarat două conturi bancare – în Republica Moldova, cu balanța zero lei, și cu 54.000 de hrivne pe cel ucrainean. Soții Afanas dețin două automobile de marca Porsche cayenne, fabricate în 2023, cu o valoare totală de 457.000 Euro.

Două dintre membrele Consiliului politic național al formațiunii nu dețin vreun bun mobil, imobil sau autoturism și indică venituri modeste. Cristina Benea a indicat că activitează în calitate de manager într-un salon de cosmetologie, dar la capitolul venituri în declarație nu a indicat vreun venit din salariu, ci a inclus 43050 lei din activitatea de parajurist, 7000 de lei românești din indemnizații pentru copii și salariul de profesor al soțului – 206 296,67 lei. Lilia Stratin activează în calitate de profesoară la Colegiul Tehnic Feroviar, de unde a ridicat un salariu de 129634.77 de lei.

Actrița Victoria Botnar-Gribincea , și ea membră a Consiliului politic național, are venituri din salariu și din activități didactice – 159638 de lei și 56355 de lei și deține un apartament, obținut prin donație.

Octavian Sajin , membrul biroului permanent al PNM, a declarat venituri de 214656,06 lei din salariu pentru activitate în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și 84.000 de lei pentru cercetare științifică. El deține un apartament cu suprafața de 38 m2, un automobil Renault, produs în 2009 și a indicat și un cont de depozit de 120 000 lei.

Secretarul general interimar al PNM , Călin Cotruță, activează în calitate de administrator al SRL Vest-Exim, de unde a ridicat un salariu de 40000 de lei. Alte venituri indicate sunt 26 592 lire sterline, 183 208 lei moldovenești achitați pentru activitatea în cadrul Moldexpo, precum și 7000 de lei românești din alocație pentru copii. El deține două apartamente, două automobile – BMW și Toyota și o companie.

Prin profilurile candidaților incluși în lista PNM, partidul încearcă să combine expertiza academică, notorietatea culturală și experiența administrativă locală. Printre candidații cu vizibilitate publică se remarcă Igor Melnic, prorector al Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Ion Botnari, primarul comunei Chiperceni (Orhei).

Partidul Național Moldovenesc (PNM) a fost constituit la 29 ianuarie 2023, ca reluare a tradiției politice a partidului cu același nume, creat în 1917. Dragoș Galbur, inițiatorul constituirii, a fost ales președinte, alături de Dorin Cimil, secretar general, și vicepreședinții Sergiu Burlacu, Tatiana Codreanu și Mihai Burciu. Potrivit informațiilor prezentate în 2025, Partidul Național Moldovenesc număra 1 534 de membri.