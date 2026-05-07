Un tată din Soroca, condamnat după ce și-ar fi agresat fiica minoră

Un bărbat din raionul Soroca a fost condamnat pentru violență în familie, după ce și-ar fi agresat fizic fiica minoră în urma unui conflict izbucnit la domiciliul fostei concubine. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca.

Conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri legate de viața personală a adolescentei. În timpul altercației, inculpatul ar fi lovit minora peste față, iar ulterior ar fi agresat-o cu un obiect ceramic în regiunea capului. În urma incidentului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind internată în spital.

În cadrul ședinței de judecată, bărbatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Prin hotărârea instanței, bărbatul a fost condamnat la 140 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, acesta va trebui să achite cheltuieli judiciare în sumă de 640 de lei.