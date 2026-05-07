Un tată din Soroca, condamnat după ce și-ar fi agresat fiica minoră

Un bărbat din raionul Soroca a fost condamnat pentru violență în familie, după ce și-ar fi agresat fizic fiica minoră în urma unui conflict izbucnit la domiciliul fostei concubine. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca.

Conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri legate de viața personală a adolescentei. În timpul altercației, inculpatul ar fi lovit minora peste față, iar ulterior ar fi agresat-o cu un obiect ceramic în regiunea capului. În urma incidentului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind internată în spital.

În cadrul ședinței de judecată, bărbatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Prin hotărârea instanței, bărbatul a fost condamnat la 140 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, acesta va trebui să achite cheltuieli judiciare în sumă de 640 de lei.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

