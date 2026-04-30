„Trebuie să moară cineva ca să primim ajutor?” — Drama unei mame din Soroca care îngrijește de 30 de ani o fiică cu dizabilitate severă / VIDEO

O femeie din municipiul Soroca s-a adresat redacției noastre pentru a-și spune povestea și pentru a cere claritate într-o situație pe care o consideră nedreaptă și umilitoare. Marina Baișov, mama unui copil cu dizabilitate severă, afirmă că de aproape cinci ani încearcă să obțină dreptul de a fi angajată în calitate de asistent personal pentru propria fiică, însă fără succes.

Timp de decenii, mama a îngrijit-o singură, fără să solicite ajutor din partea statului. Situația familiei s-a agravat însă în perioada pandemiei, când femeia și-a pierdut locul de muncă și a rămas fără venituri stabile.

În martie 2022, Marina Baișov a depus o cerere la Structura Teritorială de Asistență Socială (STAS) Soroca pentru a beneficia de serviciul social „Asistență personală”, care i-ar permite să fie remunerată pentru îngrijirea permanentă a fiicei sale.

Femeia spune că, recent, după mai multe demersuri și apeluri la instituții din Chișinău, a fost contactată de reprezentanți ai serviciului social și informată că nu există locuri disponibile în cadrul serviciului. Mai mult, aceasta afirmă că i s-ar fi spus că noi locuri apar doar atunci când un beneficiar părăsește sistemul, inclusiv în cazul decesului. Declarația a șocat-o și a determinat-o să ceară explicații oficiale.

După discuția cu Marina Baișov, redacția noastră a solicitat un punct de vedere oficial din partea Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca.

Ce răspunde STAS Soroca

În răspunsul oferit redacției, reprezentanții STAS Soroca confirmă că cererea Marinei Baișov a fost înregistrată la data de 11 martie 2022. Instituția precizează că admiterea în serviciul „Asistență personală” se face în baza unor criterii clare de prioritizare.

Prioritate au persoanele cu dizabilități severe care necesită îngrijire și supraveghere permanentă, în special cele imobilizate la pat sau în scaun rulant și care nu se pot îngriji singure. De asemenea, sunt prioritizate cazurile în care persoana cu dizabilitate nu beneficiază de suport familial și există risc major de excluziune socială.

Reprezentanții STAS susțin că aceste criterii sunt aplicate pentru a asigura un proces echitabil și nediscriminatoriu de selectare a beneficiarilor.

Instituția mai precizează că numărul mare de solicitări și lipsa unităților disponibile de asistenți personali reprezintă principala cauză a întârzierilor. Potrivit STAS Soroca, în prezent există 178 de cereri aflate în așteptare.

„Capacitatea legală a STAS de a răspunde tuturor solicitărilor este limitată din cauza insuficienței unităților de asistenți personali”, se arată în răspunsul oficial.

Totodată, instituția menționează că familia Baișov beneficiază deja de alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, iar existența listei de așteptare este descrisă drept „un mecanism organizatoric de gestionare transparentă a solicitărilor”.

În ceea ce privește afirmația potrivit căreia „trebuie să moară cineva pentru a apărea un loc”, STAS Soroca respinge categoric această interpretare și afirmă că specialiștii instituției nu au făcut asemenea declarații în timpul vizitelor la domiciliu.

Instituția explică însă că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 314 din 2012 privind organizarea serviciului „Asistență personală”, locurile disponibile în sistem pot apărea în mai multe situații:

atunci când beneficiarul nu mai întrunește criteriile de eligibilitate;

la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului legal;

dacă persoana este îngrijită prin alte servicii sociale;

la expirarea termenului de admitere în serviciu;

sau în cazul decesului beneficiarului.

Reprezentanții STAS subliniază că cererea familiei Baișov a rămas nesoluționată timp de patru ani din motive „obiective”, legate de capacitatea limitată a serviciului și de numărul mare de solicitări.

Cazul Marinei Baișov readuce în atenția publică dificultățile cu care se confruntă familiile care îngrijesc persoane cu dizabilități severe. Dincolo de proceduri și liste de așteptare, rămâne întrebarea cât de accesibil este, în realitate, sistemul de suport pentru aceste familii și dacă resursele existente sunt suficiente pentru a răspunde nevoilor reale ale beneficiarilor.

În timp ce autoritățile invocă lipsa unităților și volumul mare de solicitări, mama spune că tot ce își dorește este posibilitatea de a-și îngriji fiica în condiții demne și cu un minim sprijin din partea statului.