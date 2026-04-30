„Milionarul din Londra” și lupta pentru primăria Orhei. Prima instanță nu i-a dat șanse

Omul de afaceri cu rădăcini moldovenești, Adriano Dulgher, a pierdut în primă instanță litigiul cu Consiliul electoral de circumscripție din municipiul Orhe. Dulgher a contestat decizia prin care i-a fost respinsă cererea de înregistrare la alegerile locale noi din 17 mai 2026. Motivul – incompatibilitatea dintre statutul său de membru de partid și cel de candidat independent. Mai exact, „milionarul din Londra” nu ar fi notificat la timp Agenția Servicii Publice (ASP) despre încetarea calității sale de membru al partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), alături de care a participat la parlamentarele precedente.

Adriano Dulgher a ocupat poziția a doua în lista electorală a partidului CUB, la parlamentare. În anul 2020, numele lui Dulgher a figurat într-un dosar penal inițiat pentru spălare de bani, după ce vameșii au depistat într-un tir 1,6 milioane de euro nedeclarați. Atunci, anume Dulgher și-a adjudecat banii.

Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice l-au surprins în satul Mălăești din raionul Orhei, în compania unui alt om de afaceri, vizat anterior în scheme de trafic de persoane și condamnat penal pentru astfel de crime. Cei doi au fost cercetați în același dosar pentru spălare de bani, clasat ulterior.

Adriano Dolgheri a intrat în afaceri pe când avea doar 16 ani, iar la 26 de ani a ajuns milionar în lire sterline. Este unul dintre cei trei copii ai cuplului Andrei și Nadejda Dulgher din satul Ciocâlteni, raionul Orhei, foști profesori la școala din sat, care au emigrat în Marea Britanie. în 1997.

La anumite perioade, Dolgher a declarat că este partener de afaceri cu una dintre cele ma bogate firme din India, că este proprietarul unui restaurant din apropierea Palatului Regal din Londra și că ridică un oraș în Africa, după ce a construit mai multe clădiri în Londra.

Milionarul din Londra investește și în agricultura moldovenească. Acesta deținea, la momentul investigației, livezi și un frigider cu capacitatea de patru mii de tone, iar cei 1,6 milioane de euro intenționa să-i investească în extinderea frigiderului până la 10 mii de tone, se mai arată în investigația Taina „proprietarului” celor 1,6 milioane de euro de la vama Leușeni: relația cu un fost traficant de carne vie și scheme de spălare a banilor.

Adriano Dulgher s-a poziționat în campania parlamentară ca reprezentant al diasporei moldovenești și declara că îi reprezintă interesele.

Conform Declarației de avere pentru anul 2024, depusă la CEC atunci când s-a alăturat partidului CUB, Adriano Dulgher nu avea câștiguri de milionar. Acesta a încasat un salariu anual de aproximativ 12 mii de lire sterline, de la compania pe care o deține „PUTT PUTT Ltd”, care administrează un restaurant la Londra. Candidatul a obținut aproximativ 20 de mii de lire sterline din închirierea unui apartament.

Dulgher locuiește, din 2015, într-o casă de 300 de metri pătrați, pe care a cumpărat-o cu 1 milion de lire sterline. Cinci ani mai târziu, și-a cumpărat și un apartament de 60 de metri pătrați, pentru care a scos din buzunar 400 mii euro.

Dulgher păstra în trei bănci aproximativ 54 mii de lire sterline, dar declara și datorii de aproape 800 mii de lire sterline, pe care le-a împrumutat de la bancă.